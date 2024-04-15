Убираем отеки с лица за 7 минут: простые, но рабочие лимфодренажные упражнения

Posted 15 апреля, 09:03
Published 15 апреля, 09:03
Modified 9 сентября, 21:49
Updated 9 сентября, 21:49
Чтобы убрать отеки, сначала нужно добиться, чтобы кожа «проснулась». Для этого обеспечиваем прилив крови к биологически активным точкам.
Упражнение можно выполнять в положении сидя или стоя, главное — выпрямить спину и держать шею прямо. Медленно отклоните голову к правому плечу, одновременно опуская левое плечо вниз. Так же медленно вернитесь в исходное положение. То же проделайте в другую сторону. Чтобы убрать отеки, делайте упражнение 3 — 4 раза для каждого плеча.
Убрать отеки с лица поможет еще одно упражнение, которое выполняется в том же исходном положении. Поднимайте одновременно оба плеча вверх, а голову в это же время тяните назад. Выполните 5 — 6 таких подходов.
Слегка согните указательные пальцы обеих рук и расположите их над бровями. Большие пальцы в это время должны находиться под глазами. То есть пальцами вы как бы образуете «бинокль». При этом пальцы должны быть плотно прижаты к коже, но не давить на лицо.
Начинайте упражнение, чтобы убрать отеки под глазами: широко раскрывайте глаза на 1 секунду и затем прищуривайтесь. В упражнении должны быть задействованы именно мышцы глаз, лоб морщить нельзя. Повторяйте не менее 10 раз.
Предупредить появление «гусиных лапок» и убрать отеки можно следующим способом: указательный и средний палец прижмите к скулам, начинайте попеременно щуриться нижними веками и расслаблять их. Повторите подход 5 — 7 раз.
Чтобы убрать отеки с нижней части лица и усилить лимфодренаж в этой зоне, проведите небольшой массаж.
Завершите утренний лимфодренаж улыбкой: на счет «раз» складывайте губы трубочкой, на счет «два» улыбайтесь, не разжимая губ.
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