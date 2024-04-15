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Posted 15 апреля, 09:03

Published 15 апреля, 09:03

Modified 9 сентября, 21:49

Updated 9 сентября, 21:49

Убираем отеки с лица за 7 минут: простые, но рабочие лимфодренажные упражнения

15 апреля 2024, 09:03
Как за несколько минут провести лимфодренаж лица и убрать отеки? Простой комплекс упражнений для «пробуждения» лица и улучшения оттока жидкости.

Пробуждаем кожу

Чтобы убрать отеки, сначала нужно добиться, чтобы кожа «проснулась». Для этого обеспечиваем прилив крови к биологически активным точкам.

  1. Возьмите зубную щетку и легкими движениями постукивайте по всей поверхности лица 30 секунд.
  2. Между указательным и средним пальцем слегка зажмите уши в форме буквы V и выполняйте энергичные растирающие движения вверх-вниз. Сделайте 15 — 20 движений.

Разминаем шею

Упражнение можно выполнять в положении сидя или стоя, главное — выпрямить спину и держать шею прямо. Медленно отклоните голову к правому плечу, одновременно опуская левое плечо вниз. Так же медленно вернитесь в исходное положение. То же проделайте в другую сторону. Чтобы убрать отеки, делайте упражнение 3 — 4 раза для каждого плеча.

Убрать отеки с лица поможет еще одно упражнение, которое выполняется в том же исходном положении. Поднимайте одновременно оба плеча вверх, а голову в это же время тяните назад. Выполните 5 — 6 таких подходов.

Открываем глаза

Слегка согните указательные пальцы обеих рук и расположите их над бровями. Большие пальцы в это время должны находиться под глазами. То есть пальцами вы как бы образуете «бинокль». При этом пальцы должны быть плотно прижаты к коже, но не давить на лицо.

Начинайте упражнение, чтобы убрать отеки под глазами: широко раскрывайте глаза на 1 секунду и затем прищуривайтесь. В упражнении должны быть задействованы именно мышцы глаз, лоб морщить нельзя. Повторяйте не менее 10 раз.

Предупредить появление «гусиных лапок» и убрать отеки можно следующим способом: указательный и средний палец прижмите к скулам, начинайте попеременно щуриться нижними веками и расслаблять их. Повторите подход 5 — 7 раз.

Подтягиваем нижнюю часть лица

Чтобы убрать отеки с нижней части лица и усилить лимфодренаж в этой зоне, проведите небольшой массаж.

  • Прижмите ладони к боковым частям лица так, чтобы их середина была прижата к скулам, а на висках лежали пальцы.
  • Медленно продвигайте прижатые ладони к макушке головы до тех пор, пока пальцы не соединятся.
  • Повторите подход 3 — 4 раза.

Завершите утренний лимфодренаж улыбкой: на счет «раз» складывайте губы трубочкой, на счет «два» улыбайтесь, не разжимая губ.

#Спорт#Здоровье#Красота#Молодость#Все материалы авторов#Зарядка
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