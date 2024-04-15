Убираем отеки с лица за 7 минут: простые, но рабочие лимфодренажные упражнения

Слегка согните указательные пальцы обеих рук и расположите их над бровями. Большие пальцы в это время должны находиться под глазами. То есть пальцами вы как бы образуете «бинокль». При этом пальцы должны быть плотно прижаты к коже, но не давить на лицо.