SHAMAN рассказал, почему перестал носить обручальное кольцо

Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, в 2017 году женился на медиаменеджере Елене Мартыновой. Ранее певец уже был женат. Примечательно, что вторая супруга старше Ярослава на 13 лет, но это не стало помехой их отношениям.