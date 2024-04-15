SHAMAN рассказал, почему перестал носить обручальное кольцо

Posted 15 апреля, 19:48
Published 15 апреля, 19:48
Modified 9 сентября, 21:51
Updated 9 сентября, 21:51
Однако недавно поклонники артиста спровоцировали слухи о его возможном разводе.
Как сообщает muz-tv.ru, фанаты певца заметили, что Ярослав некоторое время назад перестал появляться на сцене с обручальным кольцом на безымянном пальце. Поползли слухи, что это может означать конец отношений с супругой.
Подобные домыслы о разводе лично пресек исполнитель хита «Встанем». SHAMAN объяснил, почему он больше не появляется на концертах с символом крепких семейных уз. Оказалось, что все дело в специфике концертных выступлений.
По словам звезды, он боится потерять такое ценное для него украшение во время исполнения песен на сцене, когда «все отлетает в разные стороны». Такой комментарий певец дал в телешоу на канале НТВ.
Ранее стало известно, что Ярослав является отцом 9-летней Варвары. Наследница родилась в первом браке музыканта с преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной. Теперь, когда семейная пара распалась, наследница живет с матерью на родине певца — в Новомосковске.
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