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Posted 15 апреля, 19:48

Published 15 апреля, 19:48

Modified 9 сентября, 21:51

Updated 9 сентября, 21:51

SHAMAN рассказал, почему перестал носить обручальное кольцо

15 апреля 2024, 19:48
Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, в 2017 году женился на медиаменеджере Елене Мартыновой. Ранее певец уже был женат. Примечательно, что вторая супруга старше Ярослава на 13 лет, но это не стало помехой их отношениям.

Однако недавно поклонники артиста спровоцировали слухи о его возможном разводе.

Как сообщает muz-tv.ru, фанаты певца заметили, что Ярослав некоторое время назад перестал появляться на сцене с обручальным кольцом на безымянном пальце. Поползли слухи, что это может означать конец отношений с супругой.

Подобные домыслы о разводе лично пресек исполнитель хита «Встанем». SHAMAN объяснил, почему он больше не появляется на концертах с символом крепких семейных уз. Оказалось, что все дело в специфике концертных выступлений.

По словам звезды, он боится потерять такое ценное для него украшение во время исполнения песен на сцене, когда «все отлетает в разные стороны». Такой комментарий певец дал в телешоу на канале НТВ.

Ранее стало известно, что Ярослав является отцом 9-летней Варвары. Наследница родилась в первом браке музыканта с преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной. Теперь, когда семейная пара распалась, наследница живет с матерью на родине певца — в Новомосковске.

#Знаменитости
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