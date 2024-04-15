Проникновенные книги об отношениях мамы и дочери, которые стоит прочесть

История, основанная на жизни самой Джаннет Уоллс, ее детских травмах и тяжелой жизни в семье пьющего отца и отстраненной мамы. Кочевая жизнь и отношения неблагополучного семейства, увлечения матери и преступления отца — все это сказалось на взрослении девочки, но не сделало ее черствой и жестокой. Она мечтала жить лучшей, счастливой жизнью и добилась этого. Художественная биография мотивирует справляться с жизненными трудностями и двигаться вперед.