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Posted 15 апреля, 06:56

Published 15 апреля, 06:56

Modified 9 сентября, 21:47

Updated 9 сентября, 21:47

Проникновенные книги об отношениях мамы и дочери, которые стоит прочесть

Проникновенные книги об отношениях мамы и дочери, которые стоит прочесть

15 апреля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Проникновенные книги об отношениях мамы и дочери, которые стоит прочесть
Сложным перипетиям отношений мамы и дочери посвящено множество книг. Мы собрали самые интересные и неординарные произведения, касающиеся этой темы. Их стоит прочесть, чтобы убедиться, как прочна и важна связь между родными людьми.

Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»

История, основанная на жизни самой Джаннет Уоллс, ее детских травмах и тяжелой жизни в семье пьющего отца и отстраненной мамы. Кочевая жизнь и отношения неблагополучного семейства, увлечения матери и преступления отца — все это сказалось на взрослении девочки, но не сделало ее черствой и жестокой. Она мечтала жить лучшей, счастливой жизнью и добилась этого. Художественная биография мотивирует справляться с жизненными трудностями и двигаться вперед.

Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»
Джаннет Уоллс, «Замок из стекла». Фото: market.yandex.ru
Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»
Джаннет Уоллс, «Замок из стекла». Фото: market.yandex.ru
Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»Джаннет Уоллс, «Замок из стекла»
Джаннет Уоллс, «Замок из стекла». Фото: market.yandex.ru

Тони Моррисон, «Возлюбленная»

Роман от обладательницы Нобелевской премии по литературе повествует о жизни рабыни Сэти. Она сбегает из хозяйского дома вместе с детьми, но рабыню настигает патруль. Сэти и ее дети должны вернуться, чтобы дальше прислуживать своим владельцам. Не желая своим детям рабской судьбы, мама в отчаянии убивает двухлетнюю дочь. Остальные дети остаются живы, но случившееся накладывает глубокий отпечаток на их отношения и жизнь самой Сэти.

Тони Моррисон, «Возлюбленная»Тони Моррисон, «Возлюбленная»
Тони Моррисон, «Возлюбленная». Фото: market.yandex.ru
Тони Моррисон, «Возлюбленная»Тони Моррисон, «Возлюбленная»
Тони Моррисон, «Возлюбленная». Фото: labirint.ru
Тони Моррисон, «Возлюбленная»Тони Моррисон, «Возлюбленная»
Тони Моррисон, «Возлюбленная». Фото: labirint.ru

Элизабет Страут, «Эми и Исабель»

Вдова Исабель приводит дочь Эми на работу в свою контору. Красивые волосы девушки коротко острижены, она почти не разговаривает с мамой. Эти странные обстоятельства вызывают массу домыслов и сплетен. Оказывается, всему виной новый учитель математики мистер Робинсон, который оказывал Эми знаки внимания. Мама очень обеспокоена поведением взрослеющей дочери, тем более что недавно в городе исчезла девятилетняя девочка.

Элизабет Страут, «Эми и Исабель»Элизабет Страут, «Эми и Исабель»
Элизабет Страут, «Эми и Исабель». Фото: labirint.ru
Элизабет Страут, «Эми и Исабель»Элизабет Страут, «Эми и Исабель»
Элизабет Страут, «Эми и Исабель». Фото: labirint.ru
Элизабет Страут, «Эми и Исабель»Элизабет Страут, «Эми и Исабель»
Элизабет Страут, «Эми и Исабель». Фото: labirint.ru

Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»

Роман неизвестной ранее писательницы потряс американских читателей, став бестселлером. Тираж произведения уже равен примерно пяти миллионам экземпляров. Книга повествует о жизни четырех детей, которых мать, стремящаяся к богатству, на несколько долгих лет заточила на чердаке. Книга затрагивает чувства даже самых сдержанных читателей — именно это свойство романа сделало его автора знаменитой.

Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»
Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке». Фото: market.yandex.ru
Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»
Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке». Фото: market.yandex.ru
Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке»
Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке». Фото: labirint.ru
#Дети#Покупки#Все материалы авторов#Психология#Книги
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