Проникновенные книги об отношениях мамы и дочери, которые стоит прочесть

Posted 15 апреля, 06:56
Published 15 апреля, 06:56
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
История, основанная на жизни самой Джаннет Уоллс, ее детских травмах и тяжелой жизни в семье пьющего отца и отстраненной мамы. Кочевая жизнь и отношения неблагополучного семейства, увлечения матери и преступления отца — все это сказалось на взрослении девочки, но не сделало ее черствой и жестокой. Она мечтала жить лучшей, счастливой жизнью и добилась этого. Художественная биография мотивирует справляться с жизненными трудностями и двигаться вперед.
Роман от обладательницы Нобелевской премии по литературе повествует о жизни рабыни Сэти. Она сбегает из хозяйского дома вместе с детьми, но рабыню настигает патруль. Сэти и ее дети должны вернуться, чтобы дальше прислуживать своим владельцам. Не желая своим детям рабской судьбы, мама в отчаянии убивает двухлетнюю дочь. Остальные дети остаются живы, но случившееся накладывает глубокий отпечаток на их отношения и жизнь самой Сэти.
Вдова Исабель приводит дочь Эми на работу в свою контору. Красивые волосы девушки коротко острижены, она почти не разговаривает с мамой. Эти странные обстоятельства вызывают массу домыслов и сплетен. Оказывается, всему виной новый учитель математики мистер Робинсон, который оказывал Эми знаки внимания. Мама очень обеспокоена поведением взрослеющей дочери, тем более что недавно в городе исчезла девятилетняя девочка.
Роман неизвестной ранее писательницы потряс американских читателей, став бестселлером. Тираж произведения уже равен примерно пяти миллионам экземпляров. Книга повествует о жизни четырех детей, которых мать, стремящаяся к богатству, на несколько долгих лет заточила на чердаке. Книга затрагивает чувства даже самых сдержанных читателей — именно это свойство романа сделало его автора знаменитой.
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