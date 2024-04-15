Пешеход прав: что делать и куда обращаться, если вас сбил самокатчик

Первое, что необходимо сделать, если вас сбил самокат, — вызвать на место сотрудников правоохранительных органов и при необходимости скорую помощь. Полиция должна будет прибыть на место происшествия и зафиксировать состояние, даже если сам самокатчик уже скрылся. Также может потребоваться и медицинское освидетельствование — для того, чтобы найти виновника и привлечь его к ответственности.