Пешеход прав: что делать и куда обращаться, если вас сбил самокатчик

Posted 15 апреля, 10:43
Published 15 апреля, 10:43
Modified 9 сентября, 21:50
Updated 9 сентября, 21:50
Первое, что необходимо сделать, если вас сбил самокат, — вызвать на место сотрудников правоохранительных органов и при необходимости скорую помощь. Полиция должна будет прибыть на место происшествия и зафиксировать состояние, даже если сам самокатчик уже скрылся. Также может потребоваться и медицинское освидетельствование — для того, чтобы найти виновника и привлечь его к ответственности.
Самого самокатчика смогут найти по базам, имеющимся в распоряжении у операторов кикшеринга (службы аренды самокатов), по записям с камер уличного наблюдения. Если же вас сбил самокат, который находится в частной собственности, то виновника также найдут по камерам.
Если вас сбил самокат и вы получили травму, то можете потребовать компенсацию — она положена вам, поскольку у кикшеринговых операторов, по крайней мере в крупных городах, поездки на самокатах застрахованы.
Как действовать, если вы планируете получить компенсацию? Нужно постараться вспомнить время, когда вас сбил самокат, где это произошло, какого цвета было транспортное средство. Далее необходимо обратиться к оператору кикшеринга и сообщить всю эту информацию, рассказать о полученных травмах. Затем представитель оператора проанализирует информацию и примет решение, касающееся выплаты и ее размера.
Стоит отметить, что решение вопроса через полицию и требование компенсации от оператора службы, которая предоставляет в аренду самокаты, — разные процессы. Иными словами, вы можете обратиться за компенсацией даже в том случае, если на место, где вас сбил самокат, вы не вызывали сотрудников правоохранительных органов.
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