Нос растет всю жизнь: правда ли, что с возрастом нос увеличивается

Posted 15 апреля, 11:02
Published 15 апреля, 11:02
Modified 9 сентября, 21:50
Updated 9 сентября, 21:50
Медики утверждают, что нос у человека если не растет всю жизнь, то как минимум меняется. Так, в период подросткового возраста идет активное формирование носа, которое завершается, как правило, ближе к 20 годам. Далее могут начаться изменения, пик которых, как утверждают специалисты, приходится на 40 или на 50 лет.
Почему нос растет всю жизнь и меняется? Дело в том, что он состоит из множества мягких тканей, а также из костей и хрящей. Кроме того, в структуре есть и железы, которые имеют свойство увеличиваться в размерах с годами. Именно поэтому нос растет всю жизнь — он может становиться более тяжелым, широким.
Нос может не только расти всю жизнь, но и опускаться, загибаясь вниз. Это, в свою очередь, связано с возрастным изнашиванием хрящей, с ослаблением костей. Кроме того, с годами у человека кожа на носу становится более тонкой, и в таких условиях бугорок, расположенный на переносице, становится более заметным, начинает выступать. В условиях утраты эластичности кожи на носу могут появиться складки, морщины. Еще одна проблема — появление сосудистой сетки и пигментации.
Виды возможного вмешательства зависят от проблемы, которую хочет решить пациент. Если его беспокоит изменение кожи на носу, можно прибегнуть к такой процедуре, как шлифовка лазером. Как достаточно эффективные процедуры успели зарекомендовать себя биоревитализация, фототерапия. Иными словами, подойдут умеренные по воздействию процедуры, не предполагающие хирургического вмешательства.
Если же беспокоит то, что нос растет всю жизнь, и его размеры либо форма перестали устраивать пациента, есть только один способ решения проблемы — это ринопластика. Выполненная профессиональным и опытным хирургом такая операция обеспечит нужный результат и не нанесет ущерба здоровью. Кроме того, период реабилитации после нее не слишком длительный.
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