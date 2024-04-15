Нос растет всю жизнь: правда ли, что с возрастом нос увеличивается

Нос может не только расти всю жизнь, но и опускаться, загибаясь вниз. Это, в свою очередь, связано с возрастным изнашиванием хрящей, с ослаблением костей. Кроме того, с годами у человека кожа на носу становится более тонкой, и в таких условиях бугорок, расположенный на переносице, становится более заметным, начинает выступать. В условиях утраты эластичности кожи на носу могут появиться складки, морщины. Еще одна проблема — появление сосудистой сетки и пигментации.