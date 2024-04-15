Модный тренд в окрашивании волос: оттенок, который придаст лицу свежести и сияния

Posted 15 апреля, 08:08
Published 15 апреля, 08:08
Modified 9 сентября, 21:48
Updated 9 сентября, 21:48
Подробнее о модном солнечном окрашивании — в нашей статье.
Нынешней весной солнечный блонд в тренде — в числе плюсов этого модного окрашивания, помимо эффектного внешнего вида, можно назвать также цвет, приближенный к естественному. Кроме того, это окрашивание не требует сложного и длительного ухода. Сам цвет волос нельзя назвать желтым — скорее он золотистый, но это и не платина, поддержание которой требует много усилий, времени и средств.
Еще одна изюминка модного окрашивания в солнечный блонд — волосы буквально играют и переливаются на солнце. Но дома, при окрашивании своими силами, вам вряд ли удастся добиться такого эффекта. Дело в том, что для получения такого цвета смешивается несколько оттенков краски в определенных пропорциях, а во время окрашивания делаются мягкие переходы от корней к кончикам волос, чтобы создать видимость естественного выгорания на солнце.
Модный нынешней весной солнечный блонд имеет несколько подтонов, которые подбираются мастером в ходе окрашивания в зависимости от тона кожи, цвета глаз и исходного оттенка волос. А дома, при попытке самостоятельно окрасить волосы в солнечный блонд, вы можете повредить их. И в любом случае у вас вряд ли получится подобрать оптимальное соотношение оттенков, как это сделают в салоне.
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