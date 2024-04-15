Модный тренд в окрашивании волос: оттенок, который придаст лицу свежести и сияния

Нынешней весной солнечный блонд в тренде — в числе плюсов этого модного окрашивания, помимо эффектного внешнего вида, можно назвать также цвет, приближенный к естественному. Кроме того, это окрашивание не требует сложного и длительного ухода. Сам цвет волос нельзя назвать желтым — скорее он золотистый, но это и не платина, поддержание которой требует много усилий, времени и средств.