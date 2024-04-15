Любимые женщины Илона Маска — кто они, покорившие сердце гения

Джастин Уилсон — первая супруга Илона Маска. С ней он познакомился во время учебы в университете. Пара долгое время встречалась, а затем Илон Маск сделал возлюбленной предложение — в 2000 году они поженились, а спустя два года у них родился сын. К сожалению, малыш погиб, не дожив до года. В 2004 году в семье Илона Маска и Джастин Уилсон родилась двойня, а спустя два года — тройня. Однако отношения супругов стали ухудшаться: жена, мечтавшая стать писательницей, была вынуждена заниматься хозяйством и домом, тогда как дела ее мужа шли в гору. В 2008 году пара развелась.