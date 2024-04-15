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Posted 15 апреля, 09:23

Published 15 апреля, 09:23

Modified 9 сентября, 21:49

Updated 9 сентября, 21:49

Доставка 1 килограмма свежих яблок на орбиту обходится в 1,5 млн рублей

Доставка 1 килограмма свежих яблок на орбиту обходится в 1,5 млн рублей

15 апреля 2024, 09:23
Фото: 1MI
Доставка 1 килограмма свежих яблок на орбиту обходится в 1,5 млн рублей
В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологий и безопасности пищи прошла II Конференция «Питание в космосе: наука, инновации, перспективы», во время которой эксперты обсудили вопросы питания экипажа на орбите.

Особенности доставки и упаковки космического питания

Продовольствие для космонавтов доставляют на МКС специальными грузовыми бортами в тубах, а также в виде консервов и после сушки, когда из замороженных или приготовленных продуктов в условиях вакуума удаляется влага, а полезные элементы сохраняются.

Стоит отметить, что консервы для космонавтов готовятся с использованием натуральных консервантов. Например, кукурузной муки или желатина. Продовольствие хранится в стерильных боксах. Такая мера предосторожности необходима, чтобы на орбиту не попала плесень или бактерии.

Особенности доставки и упаковки космического питанияОсобенности доставки и упаковки космического питания
Особенности доставки и упаковки космического питания. Фото: Изображение Midjourney

Зачем нужны свежие овощи и фрукты на орбите?

Члены космического экипажа нередко страдают отечностью. Это обусловлено тем, что в условиях невесомости жидкие среды организма сосредотачиваются в области легких и живота, а кровь приливает к голове.

Еще один момент, представляющий опасность для здоровья, связан с воздействием радиации на организм. Дело в том, что на орбите нет атмосферы, как на Земле, которая являлась бы защитой от радиоактивных ветров с Солнца.

Стоит отметить, что космическое пространство само по себе является стрессовой средой для человеческого организма. В связи с этим для членов российского экипажа на орбиту поставляются и свежие фрукты и овощи.

Какие продукты предпочитают члены экипажа МКС?Какие продукты предпочитают члены экипажа МКС?
Какие продукты предпочитают члены экипажа МКС?. Фото: Изображение Midjourney

Какие продукты предпочитают члены экипажа МКС?

В 2023 году среди свежих фруктов и овощей на Международной космической станции самой большой популярностью пользовались грейпфруты, яблоки и апельсины. На борт за год было доставлено 26 кг, 24,5 кг и 16 кг этих продуктов соответственно. Помимо этого, члены экипажа лакомились томатами (6,5 кг), лимонами (4,5 кг) и репчатым луком (3,8 кг). В числе любимых продуктов также оказались мандарины (3 кг) и чеснок (1 кг).

Таким образом, по итогам прошлого года космонавты съели семьдесят четыре килограмма свежих фруктов и одиннадцать килограммов овощей.

Стоит отметить, что доставка одного килограмма яблок, чеснока и лука на орбиту обходится в 1–1,5 миллиона рублей. Таким образом, в условиях космоса это самые дорогие продукты.

В рацион членов российского экипажа МКС входят чай и кофе с сахаром, а также сухофрукты и шоколад. Содержащиеся в них аминокислоты и глюкоза способствуют улучшению работы мозга, а также выработке нейромедиатора серотонина — вещества, которое называют «гормоном радости». Это необходимо для поддержания психического и физического здоровья в стрессовых условиях.

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