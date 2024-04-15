Доставка 1 килограмма свежих яблок на орбиту обходится в 1,5 млн рублей

Posted 15 апреля, 09:23
Published 15 апреля, 09:23
Modified 9 сентября, 21:49
Updated 9 сентября, 21:49
Продовольствие для космонавтов доставляют на МКС специальными грузовыми бортами в тубах, а также в виде консервов и после сушки, когда из замороженных или приготовленных продуктов в условиях вакуума удаляется влага, а полезные элементы сохраняются.
Стоит отметить, что консервы для космонавтов готовятся с использованием натуральных консервантов. Например, кукурузной муки или желатина. Продовольствие хранится в стерильных боксах. Такая мера предосторожности необходима, чтобы на орбиту не попала плесень или бактерии.
Члены космического экипажа нередко страдают отечностью. Это обусловлено тем, что в условиях невесомости жидкие среды организма сосредотачиваются в области легких и живота, а кровь приливает к голове.
Еще один момент, представляющий опасность для здоровья, связан с воздействием радиации на организм. Дело в том, что на орбите нет атмосферы, как на Земле, которая являлась бы защитой от радиоактивных ветров с Солнца.
Стоит отметить, что космическое пространство само по себе является стрессовой средой для человеческого организма. В связи с этим для членов российского экипажа на орбиту поставляются и свежие фрукты и овощи.
В 2023 году среди свежих фруктов и овощей на Международной космической станции самой большой популярностью пользовались грейпфруты, яблоки и апельсины. На борт за год было доставлено 26 кг, 24,5 кг и 16 кг этих продуктов соответственно. Помимо этого, члены экипажа лакомились томатами (6,5 кг), лимонами (4,5 кг) и репчатым луком (3,8 кг). В числе любимых продуктов также оказались мандарины (3 кг) и чеснок (1 кг).
Таким образом, по итогам прошлого года космонавты съели семьдесят четыре килограмма свежих фруктов и одиннадцать килограммов овощей.
Стоит отметить, что доставка одного килограмма яблок, чеснока и лука на орбиту обходится в 1–1,5 миллиона рублей. Таким образом, в условиях космоса это самые дорогие продукты.
В рацион членов российского экипажа МКС входят чай и кофе с сахаром, а также сухофрукты и шоколад. Содержащиеся в них аминокислоты и глюкоза способствуют улучшению работы мозга, а также выработке нейромедиатора серотонина — вещества, которое называют «гормоном радости». Это необходимо для поддержания психического и физического здоровья в стрессовых условиях.
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