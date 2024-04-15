Доставка 1 килограмма свежих яблок на орбиту обходится в 1,5 млн рублей

В 2023 году среди свежих фруктов и овощей на Международной космической станции самой большой популярностью пользовались грейпфруты, яблоки и апельсины. На борт за год было доставлено 26 кг, 24,5 кг и 16 кг этих продуктов соответственно. Помимо этого, члены экипажа лакомились томатами (6,5 кг), лимонами (4,5 кг) и репчатым луком (3,8 кг). В числе любимых продуктов также оказались мандарины (3 кг) и чеснок (1 кг).