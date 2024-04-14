Готовим собаку к полету в грузовом отсеке самолета: советы зоопсихолога

Posted 14 апреля, 17:00
Published 14 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Как подготовиться к перелету с собакой, какие требования авиакомпании предъявляют к четвероногому пассажиру и какие документы потребуются, а также как снизить стресс для животного во время полета в багажном отделении самолета — читайте в статье.
Перелет с собакой возможен двумя способами: при перевозке животного в салоне или в багажном отделении. И в первом, и во втором случаях к «живому грузу» предъявляется ряд требований, но сегодня мы поговорим только о втором варианте — перелете собаки в багажном отсеке авиалайнера.
В разных авиакомпаниях к перелету собак в багажном отсеке предъявляются различные требования. Однако в любом случае вам потребуется приобрести надежный контейнер-переноску или клетку для собаки, которая соответствовала бы параметрам, указанным в правилах выбранной авиакомпании.
Кроме того, необходимо будет иметь при себе международный ветпаспорт животного с отметками о своевременно сделанных прививках и информацией о чипировании. А еще нужно учитывать, что далеко не все авиакомпании допустят к перелету больных питомцев, а также собак-брахицефалов (с плоской мордой). Не возьмут на борт самолета и щенков моложе 8-недельного возраста.
Как рассказал в интервью журналистам РЕН ТВ зоопсихолог Мирослав Зверев, стресс у животного во время перелета будет в любом случае. Поэтому собаке следует дать успокоительное. Но делать это можно лишь после консультации с ветеринаром.
«Единственное, что можно сделать, — обратиться к ветеринару. Он может выписать таблетки, которые даются за два часа до вылета. Как регистрацию прошли, дайте кошке или собаке таблетку, и за время в зале ожидания она подействует», — пояснил эксперт.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14