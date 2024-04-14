Готовим собаку к полету в грузовом отсеке самолета: советы зоопсихолога

Кроме того, необходимо будет иметь при себе международный ветпаспорт животного с отметками о своевременно сделанных прививках и информацией о чипировании. А еще нужно учитывать, что далеко не все авиакомпании допустят к перелету больных питомцев, а также собак-брахицефалов (с плоской мордой). Не возьмут на борт самолета и щенков моложе 8-недельного возраста.