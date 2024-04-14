Будьте осторожны: найдено новое смертельное заболевание, которое переносят клещи

Клещи могут переносить десятки различных инфекций. Многие из них опасны для человека и могут привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Болезни передаются именно через укус насекомых, а в самых тяжелых случаях человек может заразиться от клеща микст-инфекцией, то есть одновременно несколькими заболеваниями.