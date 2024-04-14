newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля, 19:00

Published 14 апреля, 19:00

Modified 9 сентября, 21:45

Updated 9 сентября, 21:45

Будьте осторожны: найдено новое смертельное заболевание, которое переносят клещи

Будьте осторожны: найдено новое смертельное заболевание, которое переносят клещи

14 апреля 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Будьте осторожны: найдено новое смертельное заболевание, которое переносят клещи
Эксперты обнаружили еще одно смертельное заболевание, которое переносят клещи. Какими инфекциями можно заразиться от насекомых и насколько это опасно для человека?

Какие болезни переносят клещи

Клещи могут переносить десятки различных инфекций. Многие из них опасны для человека и могут привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Болезни передаются именно через укус насекомых, а в самых тяжелых случаях человек может заразиться от клеща микст-инфекцией, то есть одновременно несколькими заболеваниями.

Самые распространенные инфекции, которые переносят клещи:

  • боррелиоз (болезнь Лайма);
  • эрлихиоз;
  • клещевой энцефалит;
  • пятнистая лихорадка;
  • туляремия;
  • бабезиоз.

На территории России проводится вакцинация только от клещевого энцефалита. От других инфекций вакцинации нет. Поэтому медики рекомендуют соблюдать осторожность при прогулках на природу, а в случае обнаружения присосавшегося клеща незамедлительно обращаться за медпомощью.

На территории России проводится вакцинация только от клещевого энцефалитаНа территории России проводится вакцинация только от клещевого энцефалита
На территории России проводится вакцинация только от клещевого энцефалита. Фото: 1MI

Новые опасные клещевые инфекции в России

Самыми опасными болезнями, которые переносят клещи, ранее считались боррелиоз и энцефалит. Но недавно российский вирусолог Николай Малышев сообщил о новом опасном заболевании, которым можно инфицироваться от насекомого.

Речь идет о конго-крымской геморрагической лихорадке — вирусном заболевании с большим процентом летальных исходов. По словам эксперта, этой инфекцией можно заразиться от насекомых в южных российских регионах и в Крыму. Вирус может вызывать массивные кровоизлияния со смертельным исходом.

Медики предупреждают, что на данный момент нет вакцины от данной болезни, поэтому советуют быть осторожными в период сезонной активности клещей — с апреля по июль. Кроме того, ни в коем случае нельзя давить клеща — большинство инфекций переносятся именно таким способом.

На данный момент нет вакцины от конго-крымской геморрагической лихорадкиНа данный момент нет вакцины от конго-крымской геморрагической лихорадки
На данный момент нет вакцины от конго-крымской геморрагической лихорадки. Фото: 1MI

Еще об одной опасной болезни, которую переносят клещи, сообщил внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он отметил, что насекомые могут заразить человека риккетсиозом — разновидностью сыпного тифа. Ранее это заболевание, переносимое клещами, считалось не слишком опасным для человека. Но в последнее время, по словам эксперта, появились новые подвиды болезни, которые вызывают тяжелые последствия для зараженного, вплоть до поражения почек и реанимации.

Клещи могут заразить человека риккетсиозом — разновидностью сыпного тифаКлещи могут заразить человека риккетсиозом — разновидностью сыпного тифа
Клещи могут заразить человека риккетсиозом — разновидностью сыпного тифа. Фото: 1MI
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика