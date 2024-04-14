Будьте осторожны: найдено новое смертельное заболевание, которое переносят клещи

Posted 14 апреля, 19:00
Published 14 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 21:45
Updated 9 сентября, 21:45
Клещи могут переносить десятки различных инфекций. Многие из них опасны для человека и могут привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Болезни передаются именно через укус насекомых, а в самых тяжелых случаях человек может заразиться от клеща микст-инфекцией, то есть одновременно несколькими заболеваниями.
Самые распространенные инфекции, которые переносят клещи:
На территории России проводится вакцинация только от клещевого энцефалита. От других инфекций вакцинации нет. Поэтому медики рекомендуют соблюдать осторожность при прогулках на природу, а в случае обнаружения присосавшегося клеща незамедлительно обращаться за медпомощью.
Самыми опасными болезнями, которые переносят клещи, ранее считались боррелиоз и энцефалит. Но недавно российский вирусолог Николай Малышев сообщил о новом опасном заболевании, которым можно инфицироваться от насекомого.
Речь идет о конго-крымской геморрагической лихорадке — вирусном заболевании с большим процентом летальных исходов. По словам эксперта, этой инфекцией можно заразиться от насекомых в южных российских регионах и в Крыму. Вирус может вызывать массивные кровоизлияния со смертельным исходом.
Медики предупреждают, что на данный момент нет вакцины от данной болезни, поэтому советуют быть осторожными в период сезонной активности клещей — с апреля по июль. Кроме того, ни в коем случае нельзя давить клеща — большинство инфекций переносятся именно таким способом.
Еще об одной опасной болезни, которую переносят клещи, сообщил внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он отметил, что насекомые могут заразить человека риккетсиозом — разновидностью сыпного тифа. Ранее это заболевание, переносимое клещами, считалось не слишком опасным для человека. Но в последнее время, по словам эксперта, появились новые подвиды болезни, которые вызывают тяжелые последствия для зараженного, вплоть до поражения почек и реанимации.
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