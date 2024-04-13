Чем травят собак догхантеры и как уберечь своего пса

А если для того, чтобы травить животных, были использованы кумарин или его производные, первые симптомы могут проявиться лишь спустя несколько дней. При остром отравлении собака начинает мочиться и испражняться с кровью и у нее может быть также кровавая рвота, слизистые бледнеют, появляется одышка, возрастает риск внутренних кровотечений и гибели от кровоизлияния в мозг.