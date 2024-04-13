Чем травят собак догхантеры и как уберечь своего пса

Posted 13 апреля, 19:00
Published 13 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Кто, с какой целью и чем именно травит собак, а также о том, как уберечь питомца от отравления и что предпринять, если собака все же съела ядовитое «угощение», рассказываем в этой статье.
Термин «догхантер» в буквальном переводе с английского означает «охотник на собак». В России существует целое сообщество таких «охотников», которые под «благородным» предлогом избавления населенных пунктов от бездомных животных раскидывают по улицами и паркам приманки с сильнодействующим ядом.
Однако нередко от действий догхантеров страдают домашние собаки, особенно самовыгульные или гуляющие с хозяином, но без поводка.
Чаще всего догхантеры травят собак крысиным ядом (кумарином) или «человеческими» медицинскими препаратами, смертельно опасными для собак, обычно это лекарство от туберкулеза изониазид. Отраву помещают в фарш, колбасу, мясо или собачий корм и разбрасывают в местах скопления бездомных собак, нередко — в местах выгула домашних питомцев.
Симптомы отравления у собак зависят от того, какой яд использовали для приманки догхантеры. Так, при отравлении изониазидом ухудшение самочувствия проявляется быстро: животные становятся заторможенными, у них наблюдаются слабость, потеря координации и спутанность сознания. Собаку может тошнить, у нее начинаются рвота и слюнотечение, изо рта может выступить пена, также возможно появление судорог.
А если для того, чтобы травить животных, были использованы кумарин или его производные, первые симптомы могут проявиться лишь спустя несколько дней. При остром отравлении собака начинает мочиться и испражняться с кровью и у нее может быть также кровавая рвота, слизистые бледнеют, появляется одышка, возрастает риск внутренних кровотечений и гибели от кровоизлияния в мозг.
Если вы заметили у своей собаки признаки отравления, следует максимально быстро доставить ее в ближайшую ветеринарную клинику. Но если у вас нет такой возможности, следует оказать первую помощь самостоятельно.
Прежде всего следует постараться вызвать у собаки рвоту. Затем при отравлении изониазидом нужно ввести животному в мышцу или в вену витамин В6 из расчета 1 — 10 мг на 1 кг веса собаки, дать внутрь адсорбенты (энтеросгель, активированный уголь и др.), сделать клизму или скормить питомцу слабительное, а затем обильно его напоить.
При отравлении же крысиным ядом собаке после вызова рвоты необходимо дать адсорбенты и в кратчайшие сроки доставить животное к ветеринару. Однако, как рассказал журналистам «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, в последнее время догхантеры все чаще травят собак смесью из нескольких препаратов, в том числе с добавлением веществ, замедляющих токсическую реакцию организма.
«В результате происходит полное всасывание отравляющих веществ, возможна внезапная гибель животного в судорогах», — заявил эксперт.
Чтобы избежать трагедии, собаку необходимо правильно воспитывать, отметил президент РКФ в интервью Голубев в интервью «Радио 1».
«Даже самый послушный питомец может стать жертвой догхантеров, подобрав отравленную еду или понюхав такую приманку. Отравление происходит при поедании или слизывании ядов. Собака может отравиться даже при занюхивании вещества. Без экстренной ветеринарной помощи гибель собаки неизбежна. Поэтому очень важно не только обучать собаку не поднимать ничего с земли, но и внимательно следить за ней на прогулке», — подчеркнул Голубев.
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