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Posted 13 апреля, 07:50

Published 13 апреля, 07:50

Modified 9 сентября, 21:47

Updated 9 сентября, 21:47

Расскажем, как американцы сушат белье, зачем строят каркасно-щитовые дома и какие бытовые особенности имеют на своей кухне

12 интересных особенностей американского быта

13 апреля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Расскажем, как американцы сушат белье, зачем строят каркасно-щитовые дома и какие бытовые особенности имеют на своей кухне
Расскажем, как американцы сушат белье, зачем строят каркасно-щитовые дома и какие бытовые особенности имеют на своей кухне

10 особенностей американских домов и домашнего быта, которые отличаются от российских

1. Большие холодильники с двойными дверцами

В наши дни во многих американских домах есть большие холодильники с двойными дверцами, которые оснащены диспенсером для воды и льда на передней панели. Самое интересное, что эти дверцы называют «французскими», хотя у самих французов на кухне стандартные и небольшие модели холодильника.

2. Дворы без заборов

У многих домов в США есть передние и задние дворы, значительная часть которых не огорожена забором.

3. Мусоропровод

Установленные под кухонной раковиной измельчители перерабатывают пищевые остатки при мытье посуды, отправляя их в канализацию, а не в мусорное ведро.

4. Отсутствие чайника

На многих американских кухнях можно найти кофейник. А вот чайник на плите встречается гораздо реже.

Отсутствие чайникаОтсутствие чайника
Отсутствие чайника. Фото: 1MI

5. Кровли из гальки.

В США все крыши домов сделаны из битумной гальки. Хотя, это не самый долговечный вариант, но подобные крыши можно увидеть по всей стране.

6. Оконные и дверные экраны

Оконные и дверные сетки стали обычным явлением в США с 1950-х годов. Сегодня они являются нормальной частью жилья по всей территории США. Они защищают от насекомых и действительно полезно в тех частях США, где водится много жутких ползучих пресмыкающихся.

7. Насадки для душа, вмонтированные в стену

Во многих домах есть насадки для душа, прикрепленные к стене. Струя воды всегда над вашей головой. Это означает, что вы не сможете помыть ноги или собаку, не намочив голову.

8. Подвалы-комнаты

Если во многих странах подвалы это в основном темные и тусклые помещения, то в Америке они превращаются в спальни, игровые комнаты и даже мужские пещеры, в которых есть диван, телевизор, бар, бильярдный стол и дополнительная ванная комната.

9. Ковровое покрытие от стены до стены

Ковровое покрытие полов довольно распространен в американских домах. Чаще всего им выстелены все комнаты, от стены до стены.

10. Сушилки для белья

Во многих странах принято сушить белье на улице. Однако, развешивать одежду на улице запрещено ассоциациями домовладельцев во многих районах США.

11. Большой размер домов

Средний размер американского дома для среднестатистической семьи составляет 226 кв. м. Для приезжих факт повсеместно больших домов удивляет.

Американцы, которые переезжают жить в Европу, часто жалуются, что не могут уместить свою мебель в европейских домах, которые гораздо меньше по площади.

12. Строительство каркасно-щитовых домов

В США принято строить дома из бруса по нескольким причинам. Во-первых, Америка богата лесом, во-вторых — из древесины быстрее и дешевле возводить.

К тому же, в Америке дома в штате Мэн можно строить совершенно иначе, чем дома во Флориде. Это связано с тем, что на всей территории Америки разная сейсмическая активность. При землетрясениях требуются более гибкие строительные материалы, которые не разрушаться при незначительных толчках земли.

Так же американцы считают, что дома из кирпича и камня нужно больше отапливать, а это влияет на счета за электричество. Деревянный каркас с утеплителем гораздо энергоэффективные.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье
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