12 интересных особенностей американского быта

Posted 13 апреля, 07:50
Published 13 апреля, 07:50
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
В наши дни во многих американских домах есть большие холодильники с двойными дверцами, которые оснащены диспенсером для воды и льда на передней панели. Самое интересное, что эти дверцы называют «французскими», хотя у самих французов на кухне стандартные и небольшие модели холодильника.
У многих домов в США есть передние и задние дворы, значительная часть которых не огорожена забором.
Установленные под кухонной раковиной измельчители перерабатывают пищевые остатки при мытье посуды, отправляя их в канализацию, а не в мусорное ведро.
На многих американских кухнях можно найти кофейник. А вот чайник на плите встречается гораздо реже.
В США все крыши домов сделаны из битумной гальки. Хотя, это не самый долговечный вариант, но подобные крыши можно увидеть по всей стране.
Оконные и дверные сетки стали обычным явлением в США с 1950-х годов. Сегодня они являются нормальной частью жилья по всей территории США. Они защищают от насекомых и действительно полезно в тех частях США, где водится много жутких ползучих пресмыкающихся.
Во многих домах есть насадки для душа, прикрепленные к стене. Струя воды всегда над вашей головой. Это означает, что вы не сможете помыть ноги или собаку, не намочив голову.
Если во многих странах подвалы это в основном темные и тусклые помещения, то в Америке они превращаются в спальни, игровые комнаты и даже мужские пещеры, в которых есть диван, телевизор, бар, бильярдный стол и дополнительная ванная комната.
Ковровое покрытие полов довольно распространен в американских домах. Чаще всего им выстелены все комнаты, от стены до стены.
Во многих странах принято сушить белье на улице. Однако, развешивать одежду на улице запрещено ассоциациями домовладельцев во многих районах США.
Средний размер американского дома для среднестатистической семьи составляет 226 кв. м. Для приезжих факт повсеместно больших домов удивляет.
Американцы, которые переезжают жить в Европу, часто жалуются, что не могут уместить свою мебель в европейских домах, которые гораздо меньше по площади.
В США принято строить дома из бруса по нескольким причинам. Во-первых, Америка богата лесом, во-вторых — из древесины быстрее и дешевле возводить.
К тому же, в Америке дома в штате Мэн можно строить совершенно иначе, чем дома во Флориде. Это связано с тем, что на всей территории Америки разная сейсмическая активность. При землетрясениях требуются более гибкие строительные материалы, которые не разрушаться при незначительных толчках земли.
Так же американцы считают, что дома из кирпича и камня нужно больше отапливать, а это влияет на счета за электричество. Деревянный каркас с утеплителем гораздо энергоэффективные.
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