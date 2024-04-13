12 интересных особенностей американского быта

К тому же, в Америке дома в штате Мэн можно строить совершенно иначе, чем дома во Флориде. Это связано с тем, что на всей территории Америки разная сейсмическая активность. При землетрясениях требуются более гибкие строительные материалы, которые не разрушаться при незначительных толчках земли.