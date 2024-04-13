10 вкусных домашних десертов, которые не нужно печь

Posted 13 апреля, 10:10
Published 13 апреля, 10:10
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
Кто не любит тирамису? Этот классический итальянский десерт — отличный вариант без выпечки, к тому же его довольно легко приготовить!
Роскошный шоколадный пудинг — отличное угощение для праздничного застолья или просто приятного вечера.
Этот великолепный десерт готовится с использованием печенья «дамские пальчики», вкуснейших ягод и сливочно-йогуртовой начинки.
Чтобы приготовить этот десерт без выпечки, просто купите в магазине готовый корж для пирога! Слои карамели, шоколадный пудинг и много свежих взбитых сливок — все что нужно для составления торта.
Этот роскошный шоколадный мусс готовится без выпечки. Если вы готовите праздничный обед или ужин для небольшой компании, этот мусс станет идеальным сладким угощением на десерт!
Это мороженое украшено вишневым сиропом и шоколадом, что делает его вкусным и легким. Достаточно купить сливочное мороженое и добавить ингредиенты.
Этот торт, состоящий из чередующихся слоев блинов и шоколадного крема, сделает его одним из самых любимых лакомств в семье.
Приготовьте очень простое угощение без выпечки. Мелко порежьте магазинные коржи, бананы и залейте все растопленными ирисками и взбитыми сливками.
Вы никогда не ошибетесь с классическим чизкейком, который легко приготовить на желатине. Хранить его можно в морозилке до двух дней!
Этот торт без выпечки состоит из крекеров и нежного домашнего крема, сверху покрыт слоем ганаша.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14