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Posted 13 апреля, 10:10

Published 13 апреля, 10:10

Modified 9 сентября, 21:47

Updated 9 сентября, 21:47

Сладкоежкам рассказали о десертах, которые готовятся без выпечки

10 вкусных домашних десертов, которые не нужно печь

13 апреля 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Сладкоежкам рассказали о десертах, которые готовятся без выпечки

Сладкоежкам рассказали о десертах, которые готовятся без выпечки

Расскажем о самых вкусных десертах, которые готовятся быстро и без использования духовки!

Классический Тирамису

Кто не любит тирамису? Этот классический итальянский десерт — отличный вариант без выпечки, к тому же его довольно легко приготовить!

Шоколадный пудинг

Роскошный шоколадный пудинг — отличное угощение для праздничного застолья или просто приятного вечера.

Ванильный йогурт с ягодами

Этот великолепный десерт готовится с использованием печенья «дамские пальчики», вкуснейших ягод и сливочно-йогуртовой начинки.

Шоколадно-карамельный пирог

Чтобы приготовить этот десерт без выпечки, просто купите в магазине готовый корж для пирога! Слои карамели, шоколадный пудинг и много свежих взбитых сливок — все что нужно для составления торта.

Классический сливочно-шоколадный мусс

Этот роскошный шоколадный мусс готовится без выпечки. Если вы готовите праздничный обед или ужин для небольшой компании, этот мусс станет идеальным сладким угощением на десерт!

Вишнево-шоколадное мороженое

Это мороженое украшено вишневым сиропом и шоколадом, что делает его вкусным и легким. Достаточно купить сливочное мороженое и добавить ингредиенты.

Блинный торт

Этот торт, состоящий из чередующихся слоев блинов и шоколадного крема, сделает его одним из самых любимых лакомств в семье.

Ириски с банановым кремом

Приготовьте очень простое угощение без выпечки. Мелко порежьте магазинные коржи, бананы и залейте все растопленными ирисками и взбитыми сливками.

Чизкейк без выпечки с ягодной начинкой

Вы никогда не ошибетесь с классическим чизкейком, который легко приготовить на желатине. Хранить его можно в морозилке до двух дней!

Торт-эклер

Этот торт без выпечки состоит из крекеров и нежного домашнего крема, сверху покрыт слоем ганаша.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Рецепты#Десерт#Сладкие блюда#Праздничное меню
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