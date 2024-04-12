Топ-3 самых популярных маршрута для пляжного отдыха в России

Posted 12 апреля, 09:35
Published 12 апреля, 09:35
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
Сочи удерживает пальму первенства как наиболее популярный и посещаемый курорт России. Пляжный отдых здесь организован на достойном уровне, в распоряжении туристов — как отели, которые работают по системе all inclusive, так и недорогие хостелы, частные пансионаты.
Пляжи Сочи за последние несколько лет серьезно изменились в лучшую сторону. Многие из них были отремонтированы и реконструированы и теперь по уровню инфраструктуры не уступают популярным зарубежным зонам отдыха. Море здесь теплое, вход в воду удобный, так что пляжный отдых в Сочи идеален и для семей с маленькими детьми.
Помимо пляжного отдыха в Сочи можно проводить время активно — отправиться на экскурсию, заняться серфингом, гулять по множеству живописных и благоустроенных маршрутов, посещать местные рестораны.
Пляжный отдых в Геленджике выбирают те, кто любит проводить отпуск в России. Это уютный и благоустроенный курорт, который подойдет для семейного отдыха. Здесь очень красивая природа — бухты, горы. Вход в море достаточно удобный и пологий, дно песчаное.
В Геленджике привлекает не только пляжный отдых, доступно множество других развлечений — парки аттракционов, аквапарки, спортивные и игровые площадки. Что касается размещения, то поклонники пляжного отдыха в России могут остановиться в Геленджике в гостевом доме, в отеле, в пансионате или в квартире, арендованной посуточно. Разброс цен достаточно велик, и каждый турист может подобрать размещение с учетом своего бюджета, выделенного на пляжный отдых в России.
Ейск — курорт, который находится на Азовском море. Для пляжного отдыха он тоже подходит идеально — туристы отмечают благоустроенные пляжи, обилие объектов инфраструктуры. Поклонники отдыха в России делают акцент на теплое и чистое море, в которое ведет пологий вход.
Помимо пляжного отдыха в Ейске можно отправляться на морские прогулки на катерах и лодках, есть возможности для занятия дайвингом. Любители экстремального отдыха могут отправиться на небольшую прогулку на параплане.
Пляжи Ейска чистые, благоустроенные, на них есть вся необходимая инфраструктура. Что касается размещения, то туристы могут остановиться в пансионате, в санатории или в гостинице. Также на берегу Азовского моря есть большое количество турбаз.
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