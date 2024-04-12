Топ-3 самых популярных маршрута для пляжного отдыха в России

В Геленджике привлекает не только пляжный отдых, доступно множество других развлечений — парки аттракционов, аквапарки, спортивные и игровые площадки. Что касается размещения, то поклонники пляжного отдыха в России могут остановиться в Геленджике в гостевом доме, в отеле, в пансионате или в квартире, арендованной посуточно. Разброс цен достаточно велик, и каждый турист может подобрать размещение с учетом своего бюджета, выделенного на пляжный отдых в России.