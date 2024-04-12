Стала известна причина смерти Евгения Кунгурова: что случилось с заслуженным артистом

Posted 12 апреля, 11:18
Published 12 апреля, 11:18
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Оперного певца нашли мертвым в центре Москвы в ночь на 8 апреля. По сведениям различных источников, тело было обнаружено возле подъезда дома, где проживал Евгений Кунгуров. Характерно, что артист был почти полностью без одежды. Однако, по сообщениям СМИ, никаких признаков насильственной смерти выявить не удалось.
В то же время стало известно, что поиски музыканта были инициированы его женой Ириной. Женщина сообщила, что накануне вечером получила от мужа СМС, где он намекал, что хочет покончить с собой.
«Найдешь меня в ванной», — написал Кунгуров супруге, а после этого перестал выходить на связь. Жена Евгения тщетно пыталась до него дозвониться, а потом решила обратиться в экстренные службы за помощью, но было уже поздно.
Именно из-за отправленного супруге сообщения предварительной версией гибели музыканта считается самоубийство. Но пока правоохранительные органы не объявляют официальный вердикт — ведется следствие.
Однако и сама Ирина, и друзья Евгения, и его родители шокированы его смертью, и недоумевают, что могло подтолкнуть Кунгурова к самоубийству.
СМИ удалось выяснить, что артист имел проблемы с ментальным здоровьем, хотя официально не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Но известно, что в минувшем году Евгений трижды становился пациентом психиатрической больницы. Но лечился Кунгуров в платной клинике.
Музыкант жаловался на апатию, страдал раздвоением личности, испытывал беспричинную тревогу. Врачи поставили диагноз «клиническая депрессия» и «смешанное тревожное расстройство» и назначили лечение. Но после выписки
Евгений забросил лечение и таблетки и пытался скорректировать свое состояние с помощью гипнологов и остеопатов.
По некоторым данным, у Кунгурова были проблемы в личной жизни — певец находился на грани развода. Однако ни супруга певца, ни его близкие никак не комментируют это предположение.
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