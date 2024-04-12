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Posted 12 апреля, 12:26

Published 12 апреля, 12:26

Modified 9 сентября, 21:45

Updated 9 сентября, 21:45

Сообщение об аресте Шукшиной прокомментировала адвокат актрисы

12 апреля 2024, 12:26
Не так давно журналисты разных изданий начали писать о том, что актрису Марию Шукшину арестовали. Сообщение появилось на фоне продолжающихся судебных разбирательств актрисы.

В связи с этим адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что информация о задержании артистки не подтверждена.

Как передает muz-tv.ru, представитель Марии призвала общественность осторожно относиться к информации, касающейся семьи Шукшиной. По словам юриста, как только появятся новости, они сами об этом расскажут.

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