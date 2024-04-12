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Posted 12 апреля, 15:07

Published 12 апреля, 15:07

Modified 9 сентября, 21:45

Updated 9 сентября, 21:45

Собираем базовую косметичку на 5000 ₽. Обзор средств из «Золотого яблока»

Собираем базовую косметичку на 5000 ₽. Обзор средств из «Золотого яблока»

12 апреля 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
Собираем базовую косметичку на 5000 ₽. Обзор средств из «Золотого яблока»
Базовая косметичка — что она должна в себя включать? Какие средства для макияжа и ухода за кожей необходимы для повседневного использования?

Редакция Newia собрала идеальную косметичку в «Золотом яблоке» и составила обзор демократичных и качественных средств на каждый день. Цены актуальны на момент публикации.

Праймер Luxvisage Prime Expert Glow Skin — 271 рубль

Идеальный макияж начинается с основы, поэтому в базовой косметичке обязательно должен быть этот праймер — стойкий, качественный и легкий. В составе средства, подходящего для базовой косметички, есть филлеры со светоотражающим эффектом, витамины и ингредиенты, увлажняющие кожу и питающие ее. Основу можно приобрести в «Золотом яблоке».

Основа под макияж Luxvisage Prime Expert Glow SkinОснова под макияж Luxvisage Prime Expert Glow Skin
Основа под макияж Luxvisage Prime Expert Glow Skin. Фото: goldapple.ru
Основа под макияж LUXVISAGE PRIME EXPERT Glow skinОснова под макияж LUXVISAGE PRIME EXPERT Glow skin
Основа под макияж LUXVISAGE PRIME EXPERT Glow skin. Фото: goldapple.ru
Основа под макияж LUXVISAGE PRIME EXPERT Glow skinОснова под макияж LUXVISAGE PRIME EXPERT Glow skin
Основа под макияж LUXVISAGE PRIME EXPERT Glow skin. Фото: goldapple.ru

Тональный крем-корректор 2 в 1 Golden Rose Total Cover — 1373 рубля

Практичное средство, которое можно использовать в базовой косметичке и как корректор, и как тональную основу. Оно продается в «Золотом яблоке» и имеет легкую текстуру, надежно маскирует дефекты, выравнивает тон лица. В составе средства есть антиоксиданты, формирующие надежную защиту от негативного воздействия извне, а также УФ-фильтр.

Крем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose Total Cover 2in1 Foundation & ConcealerКрем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose Total Cover 2in1 Foundation & Concealer
Крем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose Total Cover 2in1 Foundation & Concealer. Фото: goldapple.ru
Крем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose TOTAL COVER 2in1 FOUNDATION & CONCEALERКрем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose TOTAL COVER 2in1 FOUNDATION & CONCEALER
Крем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose TOTAL COVER 2in1 FOUNDATION & CONCEALER. Фото: goldapple.ru
Крем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose TOTAL COVER 2in1 FOUNDATION & CONCEALERКрем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose TOTAL COVER 2in1 FOUNDATION & CONCEALER
Крем для лица тональный корректор SPF15 Golden Rose TOTAL COVER 2in1 FOUNDATION & CONCEALER. Фото: goldapple.ru

Румяна Alvin D'or HD Selfie ready — 287 рублей

Необходимый штрих к повседневному макияжу — легкие румяна, которые быстро и равномерно распределяются по поверхности кожи. Важный плюс средства заключается в том, что оно быстро и легко впитывается, не оставляя следов. Оттенки подобраны так, чтобы румяна максимально гармонично сочетались с естественным подтоном кожи. Для базовой косметички румяна можно приобрести в «Золотом яблоке».

Румяна Alvin D'or HD Selfie readyРумяна Alvin D'or HD Selfie ready
Румяна Alvin D'or HD Selfie ready. Фото: goldapple.ru
Румяна Alvin D'or HD Selfie readyРумяна Alvin D'or HD Selfie ready
Румяна Alvin D'or HD Selfie ready. Фото: goldapple.ru
Румяна Alvin D'or HD Selfie readyРумяна Alvin D'or HD Selfie ready
Румяна Alvin D'or HD Selfie ready. Фото: goldapple.ru

Скульптор Relouis PRO — 280 рублей

Идеальное средство для повседневного использования, которое должно быть в базовой косметичке — это пудра-скульптор. Она незаменима для контурирования, способна визуально скорректировать черты лица и даже его форму. Универсальность этого средства позволяет использовать его всем женщинам вне зависимости от цветотипа, а легкая текстура дает возможность растушевывать пудру без риска переборщить с нанесением. В «Золотом яблоке» его можно приобрести менее чем за 300 рублей.

Пудра-скульптор Relouis PROПудра-скульптор Relouis PRO
Пудра-скульптор Relouis PRO. Фото: goldapple.ru
Пудра-скульптор Relouis PROПудра-скульптор Relouis PRO
Пудра-скульптор Relouis PRO. Фото: goldapple.ru
Пудра-скульптор Relouis PROПудра-скульптор Relouis PRO
Пудра-скульптор Relouis PRO. Фото: goldapple.ru

Хайлайтер Divage Glow Sense Baked Highlighter — 273 рубля

Еще одно средство из «Золотого яблока», которое необходимо включить в базовую косметичку — хайлайтер, способный придать коже легкое сияние. Средство имеет легкую текстуру, без проблем наносится, в процессе появляются эффектные блики. В зависимости от стиля макияжа хайлайтер можно наносить не только на лицо, но даже на плечи и на ключицы.

Хайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked HighlighterХайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked Highlighter
Хайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked Highlighter. Фото: goldapple.ru
Хайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked HighlighterХайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked Highlighter
Хайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked Highlighter. Фото: goldapple.ru
Хайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked HighlighterХайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked Highlighter
Хайлайтер для лица запеченный Divage Glow Sense Baked Highlighter. Фото: goldapple.ru

Основа под тени Relouis Color Designer Eyeshadow Base — 219 рублей

Если повседневный макияж делается с акцентом на глаза, в базовой косметичке должна быть основа под тени. Это средство из «Золотого яблока» отличается легкой текстурой, оно способно выравнивать поверхность кожи век и ее рельеф, делает оттенок теней более интенсивным. Сам макияж с использованием такой основы становится более стойким.

Основа под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow BaseОснова под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow Base
Основа под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow Base. Фото: goldapple.ru
Основа под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow BaseОснова под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow Base
Основа под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow Base. Фото: goldapple.ru
Основа под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow BaseОснова под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow Base
Основа под тени для век Relouis Color Designer Eyeshadow Base. Фото: goldapple.ru

Тени трехцветные Farres Eye Eyes Love — 207 рублей

Отличное средство для повседневного макияжа из «Золотого яблока», которое стоит включить в базовую косметичку. В палетке — универсальные оттенки с разными текстурами, что позволяет выполнять макияж глаз практически в любой технике. Достоинства теней — удобство в нанесении, интенсивность цвета и легкость растушевки.

Тени для век трехцветные Farres Eye Eyes LoveТени для век трехцветные Farres Eye Eyes Love
Тени для век трехцветные Farres Eye Eyes Love. Фото: goldapple.ru
Тени для век трехцветные FARRES Eye Eyes LoveТени для век трехцветные FARRES Eye Eyes Love
Тени для век трехцветные FARRES Eye Eyes Love. Фото: goldapple.ru
Тени для век трехцветные FARRES Eye Eyes LoveТени для век трехцветные FARRES Eye Eyes Love
Тени для век трехцветные FARRES Eye Eyes Love. Фото: goldapple.ru

Тушь L'Oreal Paris Telescopic — 591 рубль

Для повседневной базовой косметички подойдет универсальная и качественная тушь, которая аккуратно разделяет ресницы и удлиняет их. Удобство нанесения средства обеспечивается за счет гибкой и тонкой щетки. При соблюдении техники нанесения средство способно визуально корректировать даже разрез глаз.

Тушь для ресниц L'Oreal Paris TelescopicТушь для ресниц L'Oreal Paris Telescopic
Тушь для ресниц L'Oreal Paris Telescopic. Фото: goldapple.ru
Тушь для ресниц L'Oreal Paris TelescopicТушь для ресниц L'Oreal Paris Telescopic
Тушь для ресниц L'Oreal Paris Telescopic. Фото: goldapple.ru
Тушь для ресниц L'Oreal Paris TelescopicТушь для ресниц L'Oreal Paris Telescopic
Тушь для ресниц L'Oreal Paris Telescopic. Фото: goldapple.ru

Карандаш для глаз Radiant Softline Waterproof Eye pencil — 498 рублей

Отличное средство из «Золотого яблока» для базовой косметички — водостойкий карандаш. Благодаря мягкой текстуре с его помощью можно сделать акцент на глазах, их естественной форме либо скорректировать разрез. В состав средства входят витамины и увлажняющие компоненты, а также антиоксиданты.

Карандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOFКарандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOF
Карандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOF. Фото: goldapple.ru
Карандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOFКарандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOF
Карандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOF. Фото: goldapple.ru
Карандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOFКарандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOF
Карандаш для глаз Radiant Professional Make-Up SOFTLINE EYE PENCIL WATERPROOF. Фото: goldapple.ru

Помада для губ Charme Matte — 283 рубля

Для аккуратного и красивого макияжа губ в базовой косметичке должна быть эта помада из «Золотого яблока». Она имеет кремовую текстуру, легко наносится и увлажняет кожу, выравнивает поверхность и маскирует недостатки. Насыщенный оттенок смотрится очень изысканно и не слишком броско за счет матовости.

Губная помада матовая Charme MatteГубная помада матовая Charme Matte
Губная помада матовая Charme Matte. Фото: goldapple.ru
Губная помада матовая Charme MatteГубная помада матовая Charme Matte
Губная помада матовая Charme Matte. Фото: goldapple.ru
Губная помада матовая Charme MatteГубная помада матовая Charme Matte
Губная помада матовая Charme Matte. Фото: goldapple.ru

Карандаш для бровей Odry Soft Mate — 634 рубля

Стойкий и удобный в использовании карандаш для бровей займет свое место в базовой косметичке. Средство имеет пудровую текстуру, за счет чего обеспечивается эффект естественности. При помощи карандаша можно аккуратно прорисовать волоски, растушевать линии, используя специальный спонж, входящий в комплект.

Карандаш для бровей пудровый ODRY Soft MateКарандаш для бровей пудровый ODRY Soft Mate
Карандаш для бровей пудровый ODRY Soft Mate. Фото: goldapple.ru
Карандаш для бровей пудровый ODRY Soft MateКарандаш для бровей пудровый ODRY Soft Mate
Карандаш для бровей пудровый ODRY Soft Mate. Фото: tolko-tebe.ru
Карандаш для бровей пудровый ODRY Soft MateКарандаш для бровей пудровый ODRY Soft Mate
Карандаш для бровей пудровый ODRY Soft Mate. Фото: goldapple.ru
#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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