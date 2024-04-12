Собираем базовую косметичку на 5000 ₽. Обзор средств из «Золотого яблока»

Posted 12 апреля, 15:07
Published 12 апреля, 15:07
Modified 9 сентября, 21:45
Updated 9 сентября, 21:45
Редакция Newia собрала идеальную косметичку в «Золотом яблоке» и составила обзор демократичных и качественных средств на каждый день. Цены актуальны на момент публикации.
Идеальный макияж начинается с основы, поэтому в базовой косметичке обязательно должен быть этот праймер — стойкий, качественный и легкий. В составе средства, подходящего для базовой косметички, есть филлеры со светоотражающим эффектом, витамины и ингредиенты, увлажняющие кожу и питающие ее. Основу можно приобрести в «Золотом яблоке».
Практичное средство, которое можно использовать в базовой косметичке и как корректор, и как тональную основу. Оно продается в «Золотом яблоке» и имеет легкую текстуру, надежно маскирует дефекты, выравнивает тон лица. В составе средства есть антиоксиданты, формирующие надежную защиту от негативного воздействия извне, а также УФ-фильтр.
Необходимый штрих к повседневному макияжу — легкие румяна, которые быстро и равномерно распределяются по поверхности кожи. Важный плюс средства заключается в том, что оно быстро и легко впитывается, не оставляя следов. Оттенки подобраны так, чтобы румяна максимально гармонично сочетались с естественным подтоном кожи. Для базовой косметички румяна можно приобрести в «Золотом яблоке».
Идеальное средство для повседневного использования, которое должно быть в базовой косметичке — это пудра-скульптор. Она незаменима для контурирования, способна визуально скорректировать черты лица и даже его форму. Универсальность этого средства позволяет использовать его всем женщинам вне зависимости от цветотипа, а легкая текстура дает возможность растушевывать пудру без риска переборщить с нанесением. В «Золотом яблоке» его можно приобрести менее чем за 300 рублей.
Еще одно средство из «Золотого яблока», которое необходимо включить в базовую косметичку — хайлайтер, способный придать коже легкое сияние. Средство имеет легкую текстуру, без проблем наносится, в процессе появляются эффектные блики. В зависимости от стиля макияжа хайлайтер можно наносить не только на лицо, но даже на плечи и на ключицы.
Если повседневный макияж делается с акцентом на глаза, в базовой косметичке должна быть основа под тени. Это средство из «Золотого яблока» отличается легкой текстурой, оно способно выравнивать поверхность кожи век и ее рельеф, делает оттенок теней более интенсивным. Сам макияж с использованием такой основы становится более стойким.
Отличное средство для повседневного макияжа из «Золотого яблока», которое стоит включить в базовую косметичку. В палетке — универсальные оттенки с разными текстурами, что позволяет выполнять макияж глаз практически в любой технике. Достоинства теней — удобство в нанесении, интенсивность цвета и легкость растушевки.
Для повседневной базовой косметички подойдет универсальная и качественная тушь, которая аккуратно разделяет ресницы и удлиняет их. Удобство нанесения средства обеспечивается за счет гибкой и тонкой щетки. При соблюдении техники нанесения средство способно визуально корректировать даже разрез глаз.
Отличное средство из «Золотого яблока» для базовой косметички — водостойкий карандаш. Благодаря мягкой текстуре с его помощью можно сделать акцент на глазах, их естественной форме либо скорректировать разрез. В состав средства входят витамины и увлажняющие компоненты, а также антиоксиданты.
Для аккуратного и красивого макияжа губ в базовой косметичке должна быть эта помада из «Золотого яблока». Она имеет кремовую текстуру, легко наносится и увлажняет кожу, выравнивает поверхность и маскирует недостатки. Насыщенный оттенок смотрится очень изысканно и не слишком броско за счет матовости.
Стойкий и удобный в использовании карандаш для бровей займет свое место в базовой косметичке. Средство имеет пудровую текстуру, за счет чего обеспечивается эффект естественности. При помощи карандаша можно аккуратно прорисовать волоски, растушевать линии, используя специальный спонж, входящий в комплект.
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