Собираем базовую косметичку на 5000 ₽. Обзор средств из «Золотого яблока»

Идеальное средство для повседневного использования, которое должно быть в базовой косметичке — это пудра-скульптор. Она незаменима для контурирования, способна визуально скорректировать черты лица и даже его форму. Универсальность этого средства позволяет использовать его всем женщинам вне зависимости от цветотипа, а легкая текстура дает возможность растушевывать пудру без риска переборщить с нанесением. В «Золотом яблоке» его можно приобрести менее чем за 300 рублей.