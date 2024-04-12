«Сносит крышу от аромата»: женщины назвали топ-10 лучших мужских парфюмов

Posted 12 апреля, 12:32
Published 12 апреля, 12:32
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Составили топ стойких мужских ароматов, которые, согласно отзывам, особенно нравятся прекрасному полу.
Еще немного данных аромаисследования. Как признаются женщины в отзывах, лучшим в мужском парфюме они считают древесный аромат с нотками мускуса и пачули. Таких оказалось около 85%. На втором месте оказались любительницы сандаловых нот. На третьем и четвертом — женщины, предпочитающие свежие нотки базилика и цитруса.
Стойкий аромат, посвященный богу любви Эросу, остается популярным и держится в рейтинге лучших уже более 10 лет. Он призван сделать своего обладателя неотразимым в глазах женского пола. Парфюм относится к семейству восточно-древесных ароматов. Но парфюмер Орельен Гишар сделал так, что привычные древесные аккорды зазвучали по-новому в окружении свежих цитрусовых и мятных нот. Оттенок загадочности придает этому аромату его долгоиграющий шлейф, созданный сплетением нот ванили, кедра и ветивера.
Отдельной похвалы заслуживает флакон парфюма, созданный из синего стекла с фирменным узором и логотипом бренда. Венчает флакон изящная крышка с позолотой. Этот мужской парфюм представлен в трех вариантах объема: 30, 50 и 100 мл.
Еще один мужской парфюм, который долго не залеживается на прилавках магазинов. У этого стойкого аромата особая философия — он олицетворяет активного свободного мужчину, который обожает экстремальные путешествия. Отсылкой к холодным ароматам является композиция из итальянского бергамота и свежих, водных, озоновых нот. К ним примешиваются оттенки розового перца и амбры.
К водной феерии принадлежит и тема оформления парфюма. Флакон из толстого прозрачного стекла заключен в футляр из сафьяновой кожи лазурного цвета. Венчает его массивная крышка, словно вылитая из стали. Чистые цвета и линии порадуют любителей стиля минимализм.
В сердце этого мужского парфюма притаились яркие древесные ноты, которые окутывают своим терпким ароматом табак и имбирь. Разбавляют этот экзотический коктейль бодрящая мята, дикая слива, пикантный перец. Это один из лучших парфюмов Дома GUESS, он олицетворяет мужественного, но чувственного героя, которому не чужды нотки авантюризма.
Создатели вдохновились пейзажами пустыни и морского берега на исходе дня и отразили эту теплую янтарно-оранжевую палитру в дизайне оригинального флакона туалетной воды. Мужская туалетная вода имеет стойкий аромат и доступна в объеме 50 и 100 мл.
Первый парфюм, созданный при помощи искусственного интеллекта, — именно так позиционируют в модном доме эту туалетную воду. На основе результатов исследований нейрофизиологов были найдены именно те ингредиенты, которые стимулируют сексуальность и уверенность в себе. Сливочная лаванда, лимон, ваниль вошли в базу этого оригинального аромата. Добавьте сюда свежесть зеленого яблока, терпкий запах дыма и пикантность пачули — получится легендарный парфюм от Paco Rabanne. Очень привлекателен футуристичный дизайн флакона туалетной воды Phantom — он выполнен в виде фигурки робота из хромированной стали. Безусловно, такой экземпляр станет украшением коллекции ароматов.
Классика, ставшая легендой, — именно так можно назвать известный во всем мире мужской парфюм Armani Code. Долгие годы эта туалетная вода остается в рейтинге самых популярных мужских духов и имеет массу положительных отзывов. Поклонники аромата ценят его стойкость, а также отмечают неповторимый шлейф древесно-пряных нот, который раскрывается во всем великолепии благодаря еле уловимым аккордам замши, лаванды, кедра, лимона…
Элегантный черный флакон туалетной воды Armani Code из прочного стекла с оттиском бренда словно олицетворяет минимализм утонченной роскоши и говорит о статусе владельца.
Эта парфюмированная вода идеально подходит для активного, увлеченного, целеустремленного, открытого мужчины, которому не чужды нотки самоиронии. Этот аромат несет свежесть ветра, изысканный цветочный флер, пикантность и терпкость древесных композиций. Он словно приносит стойкий шлейф ароматов из самого сердца Востока.
Отдельный комплимент –создателям флакона, который изготовлен в форме медвежонка Moschino — фирменного логотипа модного дома. Стильная емкость для парфюмированной воды сделана из черного, словно отполированного стекла с тиснением названия марки. Парфюм представлен в объеме 30, 50 и 100 мл.
Сам факт того, что эту мужскую туалетную воду создала женщина, говорит о том, что в ней есть все ингредиенты, чей аромат способен тронуть и растопить сердца прекрасных дам. Парфюмер Александра Косински создала много разных хороших ароматов, но именно Trussardi My Land может претендовать на право называться лучшим в ее коллекции.
Древесно-фужерный аромат буквально переносит в атмосферу дикой природы — на нетронутый берег моря, где царит первозданная красота, а в воздухе ощущается запах мандаринов, мускуса, экзотических цветов. Чувственный и утонченный аромат во всем своем великолепии раскрывается на коже, даря волшебное ощущение надолго.
Оригинальный флакон туалетной воды не нуждается в крышке, в него уже встроен распылитель. Сама емкость сделана из тонированного стекла, а по бокам отделана натуральной кожей орехового цвета.
Стойкий аромат этого популярного парфюма оценит по достоинству каждая представительница прекрасного пола. Его обладатели поистине неотразимы, они победители по жизни — всегда добиваются поставленных целей, но при этом остаются в душе немного романтиками. Об этом говорят мягкие цветочные ноты, присущие этому аромату, — жасмин, фиалка и розмарин. Настоящую лавину свежести несут с собой аккорды цитруса — лайма и мандарина. Ну и довершает композицию шлейф из сугубо мужских древесных нот — кедра, сандала и мускуса.
Флакон мужской туалетной воды выполнен из нежно-голубого стекла с крышкой в виде стального цилиндра. Туалетная вода имеет множество положительных отзывов, что прочно удерживает ее в рейтинге лучших ароматов.
Яркий, дерзкий, самобытный — именно так отзываются женщины об этой туалетной воде от Hugo Boss. Она была выпущена в далеком 1998 году, но до сих пор держится в топе лучших. Многочисленные поклонники этого парфюма (а среди них есть немало знаменитостей) считают, что в нем идеально все — от стильного и элегантного флакона до стойкого терпкого аромата, в который невозможно не влюбиться.
Туалетная вода от Hugo Boss — это целая череда самых разнообразных оттенков запаха — от свежего цитруса и изысканного бергамота до шлейфа из ванили, белого кедра, корицы и гвоздики. Этот аромат прекрасно подходит как для торжественных случаев, так и для будничных выходов.
Ценители строгой классики и приверженности традициям вот уже много лет хранят верность этому парфюму, который является воплощением истинного благородства. Lalique Encre Noire был создан в 2006 году как ода настоящему мужчине, от которого веет тайной: она сквозит в пряных аккордах ветивера, морских нотах свежего бриза, ярких и сочных оттенках цитруса, сладости луговой лаванды.
Не менее ценным, чем сам этот стойкий аромат, является флакон туалетной воды. Он изготовлен по дизайну самого Рене Лалика — дизайнера и стеклодува, который создал легендарную марку. Так, флакон туалетной воды Lalique Encre Noire полностью повторяет ту самую «чернильницу», которую Лалик создал в 1913 году, — куб из черного стекла с отвинчивающейся крышкой под черное дерево.
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