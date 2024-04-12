«Сносит крышу от аромата»: женщины назвали топ-10 лучших мужских парфюмов

Яркий, дерзкий, самобытный — именно так отзываются женщины об этой туалетной воде от Hugo Boss. Она была выпущена в далеком 1998 году, но до сих пор держится в топе лучших. Многочисленные поклонники этого парфюма (а среди них есть немало знаменитостей) считают, что в нем идеально все — от стильного и элегантного флакона до стойкого терпкого аромата, в который невозможно не влюбиться.