Психологические травмы, которые могут испортить вашу жизнь

Posted 12 апреля, 18:47
Published 12 апреля, 18:47
Modified 9 сентября, 21:46
Updated 9 сентября, 21:46
Такие травмы, как правило, связаны с подсознательным саморазрушением человека и могут повлиять на его способность выбирать эмоционально здоровое окружение.
Среди самых распространенных психологических травм можно выделить те, которые отрицательно влияют на здоровье человека.
Этот термин обозначает размышления человека или навязчивые мысли о другом человеке или ситуации, которые могут усугубить любую существующую травму и повлиять на качество жизни индивида.
Здесь выделяются два наиболее распространенных вида обдумываний — зацикленность на прошлом и зацикленность на будущем. Чрезмерное обдумывание о прошлом приводит к депрессии или обостряет существующую депрессию, а размышления о будущем могут вызвать у человека чувство тревоги или усугубить имеющуюся тревожность.
Для решения проблемы необходимо научиться адаптивным навыкам преодоления трудностей, которые помогут оставаться более приземленным и сосредоточенным на настоящем. Возможно, стоит изучить методы борьбы с возникающими негативными мыслями, одновременно практикуя сострадание к себе.
Люди, пережившие жестокое обращение или травмы, испытывают ощущение необходимости постоянно извиняться. Те же, у кого были детские травмы, научились извиняться за то, в чем не было их вины, чтобы сохранить мир и предотвратить новые конфликты. Такие люди могут иметь низкую самооценку или быть неуверенными в себе, а чрезмерное принесение извинений также может идти рука об руку со стремлением угодить людям.
Избавиться от привычки постоянно извиняться можно, научившись ощущать себя комфортно, отстаивая свои права, осознавая, что можно просто выражать свои потребности. Важно не чувствовать себя обязанным перед кем-то и не пытаться извиняться за свои убеждения.
Это тенденция, наблюдаемая у людей, переживших серьезную травму. Чрезмерная откровенность это еще и способ «ускорить» новые отношения, а также создать ощущение ложной близости между двумя людьми. Людям, которые склонны излишне делиться информацией, следует внимательно относиться к людям, с которыми делятся информацией.
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