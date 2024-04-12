Психологические травмы, которые могут испортить вашу жизнь

Люди, пережившие жестокое обращение или травмы, испытывают ощущение необходимости постоянно извиняться. Те же, у кого были детские травмы, научились извиняться за то, в чем не было их вины, чтобы сохранить мир и предотвратить новые конфликты. Такие люди могут иметь низкую самооценку или быть неуверенными в себе, а чрезмерное принесение извинений также может идти рука об руку со стремлением угодить людям.