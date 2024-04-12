Популярные и интересные страны для безвизовых поездок россиян в 2024 году

В 2024 году граждане России, имеющие заграничные паспорта, могут без оформления визы посетить несколько стран, территориально относящихся к Европе. В их числе Сербия и Белоруссия. Кроме того, оформление визы не предусмотрено для россиян, собирающихся посетить Черногорию или совершить туристическую либо деловую поездку в Боснию и Герцеговину. Впрочем, стоит учитывать, что из перечисленных стран только в две можно добраться на самолете прямым рейсом, а именно — в Сербию и в Белоруссию. Для путешествий по другим маршрутам могут потребоваться пересадки.