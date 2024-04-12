Популярные и интересные страны для безвизовых поездок россиян в 2024 году

Posted 12 апреля, 08:37
Published 12 апреля, 08:37
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
В 2024 году граждане России, имеющие заграничные паспорта, могут без оформления визы посетить несколько стран, территориально относящихся к Европе. В их числе Сербия и Белоруссия. Кроме того, оформление визы не предусмотрено для россиян, собирающихся посетить Черногорию или совершить туристическую либо деловую поездку в Боснию и Герцеговину. Впрочем, стоит учитывать, что из перечисленных стран только в две можно добраться на самолете прямым рейсом, а именно — в Сербию и в Белоруссию. Для путешествий по другим маршрутам могут потребоваться пересадки.
Стоит учитывать, что заграничный паспорт россиянина, собирающегося в одну из перечисленных стран, должен быть действительным в течение конкретного периода времени. Желательно, чтобы срок действия документа доходил до полугода с того момента, в который путешественник планирует завершить свою поездку.
Перечень азиатских стран, для посещения которых россиянам не нужны визы, гораздо шире. Это и бывшие союзные республики, например Азербайджан, Узбекистан, а также популярные туристические направления — Вьетнам, Индонезия, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд.
Безвизовой страной для граждан Российской Федерации по-прежнему остается Турция. Ее границу можно пересечь при наличии исключительно загранпаспорта. Также без оформления виз граждане РФ могут посетить Южную и Северную Корею. Визовый режим для россиян отменил Китай, правда, исключительно в отношении членов туристических групп, отправляющихся в страну по путевкам. Аналогичным образом действует режим пересечения границы с Ираном, куда россияне также могут попасть без визы в составе тургрупп.
Безвизовой для россиян в 2024 году остаются Доминиканская Республика — одно из самых популярных туристических направлений, а также Куба, Панама, Багамские острова, Мексика. Также без оформления визы граждане России могут посетить Бразилию, Чили и в целом практически все государства Южной Америки.
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