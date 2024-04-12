Почему путешествия полезны для оздоровления отношений?

Posted 12 апреля, 12:27
Published 12 апреля, 12:27
Modified 9 сентября, 21:45
Updated 9 сентября, 21:45
Первая часть любого романа является бурной, но постепенно чувства угасают. На первый план выходят домашние дела, такие как выгул собаки, уборка, готовка и другие. Это очень важно, так как позволяет стандартизировать быт и противостоять ежедневным нагрузкам.
В то же время рутина в браке является довольно важной проблемой. Привыкание перерастает в скуку, а скука — это даже не закат, а практически смерть отношений.
Совместная поездка к морю или на горнолыжный курорт может зажечь ту самую искру, которая когда-то проскакивала между партнёрами. Путешествие — это уход от типичного времяпрепровождения. Обновление отношений, необычная обстановка могут возродить угасающие чувства.
Теория саморазвития гласит, что человек изначально мотивирован к росту. При этом изменяться могут не только люди, но и отношения, если пара занимается саморазвитием не по отдельности, а вместе. Такие занятия повышают качество отношений, привносят в них новые идеи, открывают ранее недостижимые горизонты.
Было проведено исследование, согласно которому у партнеров, отдыхающих вместе, после совместного путешествия возрастала удовлетворенность отношениями. Если же пара занималась в отпуске саморазвитием, то показатель был еще выше. Помимо этого, после такого отдыха у партнёров увеличивается страсть друг к другу. Наконец, исследование показало, что романтические партнеры, которые чаще занимались саморазвитием во время совместного отпуска, сообщали о глубокой физической близости после отпуска.
Учёные делают вывод, что независимо от того, прожили ли партнеры вместе 3 месяца или 30 лет, совместный отпуск может принести пользу их отношениям. При этом важно понимать, что такой отдых тоже может превратиться в рутину. Психологи предупреждают, что качество отпусков важнее количества.
Важно сосредоточиться на новизне ощущений. Лучше каждый год искать что-то интересное, чем постоянно посещать один и тот же отель, пусть даже самый лучший. При этом практика показывает, что новые ощущения может подарить даже бюджетный отпуск.
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