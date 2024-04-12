Почему путешествия полезны для оздоровления отношений?

Было проведено исследование, согласно которому у партнеров, отдыхающих вместе, после совместного путешествия возрастала удовлетворенность отношениями. Если же пара занималась в отпуске саморазвитием, то показатель был еще выше. Помимо этого, после такого отдыха у партнёров увеличивается страсть друг к другу. Наконец, исследование показало, что романтические партнеры, которые чаще занимались саморазвитием во время совместного отпуска, сообщали о глубокой физической близости после отпуска.