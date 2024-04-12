Почему нельзя кормить собаку со стола и чем это может обернуться

В качественном корме для собак содержание белков, жиров, углеводов и минерально-витаминных добавок сбалансировано для разного возраста животных, а суточная норма потребления рассчитана с учетом веса собаки. К сожалению, то же нельзя сказать о продуктах со стола, которые если и сбалансированы, то не для собак, а для людей, и поэтому не подходят, чтобы кормить ими питомцев.