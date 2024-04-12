Почему нельзя кормить собаку со стола и чем это может обернуться

Posted 12 апреля, 06:38
Published 12 апреля, 06:38
Modified 9 сентября, 21:41
Updated 9 сентября, 21:41
Многими продуктами, которые активно используются в кулинарии, собак кормить нельзя, так как они могут привести к тяжелому отравлению и нарушению работы внутренних органов животного. Например, употребление сахара чревато развитием диабета, соль вызывает обезвоживание, а лук и чеснок «сажают» животному нюх, провоцируют развитие анемии и расстройство желудка.
Нередко случается так, что владельцы предпочитают кормить своих собак одновременно и кормом, и продуктами со стола — например, это могут быть смешанные с кормом крупы или даже макароны. Кроме того, в перерывах между утренним и вечерним кормлениями собака еще и постоянно выпрашивает у людей подачки, которые вместе с неподходящей едой приводят к нездоровому набору веса.
В качественном корме для собак содержание белков, жиров, углеводов и минерально-витаминных добавок сбалансировано для разного возраста животных, а суточная норма потребления рассчитана с учетом веса собаки. К сожалению, то же нельзя сказать о продуктах со стола, которые если и сбалансированы, то не для собак, а для людей, и поэтому не подходят, чтобы кормить ими питомцев.
По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, собак очень важно правильно кормить.
«При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме. Такой любовью к питомцу вы можете сделать только хуже. Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак», — рассказал эксперт в интервью журналистам «РИА Новости».
Таким образом, собаку следует кормить только специально подобранным кормом или «натуралкой», но в последнем случае еду для собаки нужно брать не со своего стола, а специально готовить из разрешенных и полезных продуктов. Кроме того, в еду из натуральных ингредиентов необходимо добавлять витамины и минералы.
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