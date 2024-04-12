newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля, 06:38

Published 12 апреля, 06:38

Modified 9 сентября, 21:41

Updated 9 сентября, 21:41

Почему нельзя кормить собаку со стола и чем это может обернуться

Почему нельзя кормить собаку со стола и чем это может обернуться

12 апреля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Почему нельзя кормить собаку со стола и чем это может обернуться
Собака не человек, и уже хотя бы поэтому ее не следует кормить продуктами, приготовленными для людей. Собачий организм может весьма бурно отреагировать на острый сыр, копчености или мясо с приправами. Чем опасна еда со стола для собаки — читайте в статье.

Кормление со стола может вызвать у собак проблемы со здоровьем

Многими продуктами, которые активно используются в кулинарии, собак кормить нельзя, так как они могут привести к тяжелому отравлению и нарушению работы внутренних органов животного. Например, употребление сахара чревато развитием диабета, соль вызывает обезвоживание, а лук и чеснок «сажают» животному нюх, провоцируют развитие анемии и расстройство желудка.

В еду из натуральных ингредиентов необходимо добавлять витамины и минералыВ еду из натуральных ингредиентов необходимо добавлять витамины и минералы
В еду из натуральных ингредиентов необходимо добавлять витамины и минералы. Фото: Изображение Midjourney

Продукты со стола могут спровоцировать у собак ожирение

Нередко случается так, что владельцы предпочитают кормить своих собак одновременно и кормом, и продуктами со стола — например, это могут быть смешанные с кормом крупы или даже макароны. Кроме того, в перерывах между утренним и вечерним кормлениями собака еще и постоянно выпрашивает у людей подачки, которые вместе с неподходящей едой приводят к нездоровому набору веса.

Человеческая еда не сбалансирована для собак

В качественном корме для собак содержание белков, жиров, углеводов и минерально-витаминных добавок сбалансировано для разного возраста животных, а суточная норма потребления рассчитана с учетом веса собаки. К сожалению, то же нельзя сказать о продуктах со стола, которые если и сбалансированы, то не для собак, а для людей, и поэтому не подходят, чтобы кормить ими питомцев.

Еду для собаки нужно брать не со своего стола, а специально готовить из разрешенных продуктовЕду для собаки нужно брать не со своего стола, а специально готовить из разрешенных продуктов
Еду для собаки нужно брать не со своего стола, а специально готовить из разрешенных продуктов. Фото: Изображение Midjourney

Чем можно и нужно кормить собаку

По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева, собак очень важно правильно кормить.

«При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме. Такой любовью к питомцу вы можете сделать только хуже. Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак», — рассказал эксперт в интервью журналистам «РИА Новости».

Таким образом, собаку следует кормить только специально подобранным кормом или «натуралкой», но в последнем случае еду для собаки нужно брать не со своего стола, а специально готовить из разрешенных и полезных продуктов. Кроме того, в еду из натуральных ингредиентов необходимо добавлять витамины и минералы.

#Общество#Здоровье#Еда#Собака#Животные#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика