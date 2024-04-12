Певец Шура пережил микроинсульт и рассказал о симптомах болезни

Posted 12 апреля, 11:03
Published 12 апреля, 11:03
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Как пишет muz-tv.ru, музыкант рассказал, что в начале чувствовал недомогание и списывал это на усталость и непрерывные разъезды, но его коллектив первым заметил ухудшение его состояния и выразил обеспокоенность. После того, как Шура стал испытывать проблемы с речью, он серьезно задумался о своем состоянии. По словам артиста, он не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. Он также рассказал, что о симптомах узнал через интернет.
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