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Posted 12 апреля, 11:03

Published 12 апреля, 11:03

Modified 9 сентября, 21:44

Updated 9 сентября, 21:44

Певец Шура пережил микроинсульт и рассказал о симптомах болезни

12 апреля 2024, 11:03
Около года назад певец Шура пережил микроинсульт. Сначала его госпитализировали в одну из крымских больниц, а затем направили в Москву. Артист отменил несколько концертов, но постепенно пришел в себя и посоветовал людям быть внимательнее к своему здоровью.

Как пишет muz-tv.ru, музыкант рассказал, что в начале чувствовал недомогание и списывал это на усталость и непрерывные разъезды, но его коллектив первым заметил ухудшение его состояния и выразил обеспокоенность. После того, как Шура стал испытывать проблемы с речью, он серьезно задумался о своем состоянии. По словам артиста, он не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. Он также рассказал, что о симптомах узнал через интернет.

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