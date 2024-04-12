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Posted 12 апреля, 10:41

Published 12 апреля, 10:41

Modified 9 сентября, 21:43

Updated 9 сентября, 21:43

Какие банкноты не будут принимать в банках и магазинах в 2024 году

Какие деньги не будут принимать в банках и магазинах в 2024 году

12 апреля 2024, 10:41
Фото: 1MI
Какие банкноты не будут принимать в банках и магазинах в 2024 году
Расскажем, какие купюры не принимают в банках и магазинах, в каком состоянии их можно обменять на новые и нужен ли для этого паспорт

Банк России опубликовал информацию, согласно которой бумажные банкноты составляют 17% от общего оборота денег населения. Полагается, что их использование к следующему году сократится до минимальных значений, а уже в 2026 году все деньги заменит цифровой рубль.

Несмотря на популярность расплаты «по карте», деньги по-прежнему актуальны, хоть и имеют свойство со временем рваться, выцветать и терять свою платежеспособность.

Какие деньги не принимают в магазинах и банках?

Портал «Объясняем.рф» рассказал, в каких случаях продавцы магазинов не станут принимать бумажные деньги и придется воспользоваться банковской картой.

В первую очередь, ограничения касаются поврежденных банкнот, на которых не видны серия и номинал.

В случае, если купюра сильно повреждена, ее можно обменять на такую же в банке. Для оценки повреждения пользуются правилом, согласно которому износ должен носить не более 55% от площади банкноты и на ней по прежнему видны серия и номер.

Если же купюра склеена скотчем и имеет повреждения больше 55%, такую банкноту не примут даже на обмен.

Какие деньги не принимают в магазинах и банках?Какие деньги не принимают в магазинах и банках?
Какие деньги не принимают в магазинах и банках?. Фото: 1MI

Какие купюры обязаны принять в магазине?

Если состояние банкноты удовлетворительное и она незначительно испорчена, такие деньги обязаны принять в любом магазине. Также обязаны принять грязные деньги, с рисунками, следами краски.

Однако, на практике при оплате услуг или товаров это не всегда удается сделать. Роспотребнадзор в таком случае рекомендует руководствоваться указанием Банка России «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».

Какие испорченные купюры можно обменять в банке?

Бумажные деньги могут быть не только порванными, но и обгоревшими — такие купюры в банках тоже принимают. ЦБ дал четкие указания, в каких случаях проводят обмен. Деньги могут быть:

  • надорваны, с оторванными уголками, проколоты
  • жирные, грязные, с надписями, следами краски
  • выцветшие
  • с дефектом, например перевернутым номиналом
  • подгоревшие, порванные и склеенные, если они являются одной купюрой, с повреждениями не более 55% и сохранившимся серийным номером

Как происходит обмен испорченных купюр?

Согласно указаниям ЦБ от 2021 года, если у сотрудника банка нет подозрений в том, что купюра является поддельной и отсутствуют признаки отмывания доходов, паспорт обратившегося не нужен. В пределах 40 000 рублей любой гражданин может обратиться в кассу банка и с просьбой обменять поврежденные банкноты.

Как происходит обмен испорченных купюр?Как происходит обмен испорченных купюр?
Как происходит обмен испорченных купюр?. Фото: 1MI

Однако, если понадобится экспертиза, удостоверение личности все-таки придется предъявить. Под более тщательное рассмотрение попадают купюры, разорванные на несколько кусочков, имеющие повреждение более 50% или на них плохо виден серийный номер.

В кассе гражданин подписывает заявление о согласии обмена и получает новые деньги в бумажном виде или на счет карты.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Финансы#Центробанк
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