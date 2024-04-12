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Posted 12 апреля, 19:23

Published 12 апреля, 19:23

Modified 9 сентября, 21:46

Updated 9 сентября, 21:46

Как просить о помощи и получать ее?

Как просить о помощи и получать ее?

12 апреля 2024, 19:23
Фото: 1MI
Психологи утверждают, что мы живем в обществе, которое восхваляет самодостаточность, людям становится все труднее просить коллег, друзей и даже членов своей семьи о помощи, которая нам порой необходима.

Даже мысль о том, чтобы обратиться за помощью, разъедает наше сознание, подрывает уверенность в себе и заставляет сомневаться в своих способностях.

Однако принимать помощь иногда необходимо.

 

Сделайте это привычкой

 

Позволяя окружающим помогать вам, вы не только снимаете с себя груз ответственности, но и можете дать тому, кто помогает, чувство собственной значимости. Есть даже простая методика, как превратить просьбу о помощи и ее получение в привычку.

  • Чаще говорите «да». Если кто-то предлагает вам помочь в решении какой-либо задачи, потренируйтесь говорить «да». Даже если это рутинная задача, такая как приготовить еду или забрать ребенка из школы, то на одно дело у вас станет меньше.
  • Проанализируйте свои убеждения относительно получения помощи. Например, что мешает вам принимать помощь от других? Считаете ли вы, что не заслуживаете любви или помощи? Если да, то почему вы так считаете?
  • Дайте другим возможность отдавать. Для того чтобы давать и получать, нужны двое, а постоянный отказ от помощи тех, кто готов ее предложить, может создать препятствия в отношениях.
  • Сообщите тем, кому вы доверяете, что скоро вам понадобится помощь. Дайте им время подготовиться, чтобы они могли действовать более эффективно, когда вы обратитесь к ним.

 

Составьте список помощников

 

Потратьте некоторое время на то, чтобы подумать о товарищах, соседях или членах семьи. Кого из них вы считаете своей командой поддержки? Поинтересуйтесь у них, можно ли рассчитывать на их поддержку, когда она вам понадобится.

Можно даже составить список людей, в которых вы уверены, что они непременно придут на помощь. Также составьте список людей, которые когда-либо предлагали вам свою помощь. Даже если вы, возможно, никогда не обратитесь к этим людям, наличие ощутимого доказательства того, что вы окружены поддержкой, может снять тревожное состояние.

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