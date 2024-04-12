Как просить о помощи и получать ее?

Posted 12 апреля, 19:23
Published 12 апреля, 19:23
Modified 9 сентября, 21:46
Updated 9 сентября, 21:46
Даже мысль о том, чтобы обратиться за помощью, разъедает наше сознание, подрывает уверенность в себе и заставляет сомневаться в своих способностях.
Однако принимать помощь иногда необходимо.
Позволяя окружающим помогать вам, вы не только снимаете с себя груз ответственности, но и можете дать тому, кто помогает, чувство собственной значимости. Есть даже простая методика, как превратить просьбу о помощи и ее получение в привычку.
Потратьте некоторое время на то, чтобы подумать о товарищах, соседях или членах семьи. Кого из них вы считаете своей командой поддержки? Поинтересуйтесь у них, можно ли рассчитывать на их поддержку, когда она вам понадобится.
Можно даже составить список людей, в которых вы уверены, что они непременно придут на помощь. Также составьте список людей, которые когда-либо предлагали вам свою помощь. Даже если вы, возможно, никогда не обратитесь к этим людям, наличие ощутимого доказательства того, что вы окружены поддержкой, может снять тревожное состояние.
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