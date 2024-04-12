Как просить о помощи и получать ее?

Можно даже составить список людей, в которых вы уверены, что они непременно придут на помощь. Также составьте список людей, которые когда-либо предлагали вам свою помощь. Даже если вы, возможно, никогда не обратитесь к этим людям, наличие ощутимого доказательства того, что вы окружены поддержкой, может снять тревожное состояние.