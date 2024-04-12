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Posted 12 апреля, 03:00

Published 12 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 21:40

Updated 9 сентября, 21:40

Как правильно подобрать солнечные очки по форме лица

Как правильно подобрать солнечные очки по форме лица

12 апреля 2024, 03:00
Фото: cronos-optika.ru, loverepublic.ru, zarina.ru
Как правильно подобрать солнечные очки по форме лица
Под каждую форму лица подходит определенный тип солнечных очков. Как подобрать подходящий вариант и какие модели будут смотреться стильно и модно?

Как подобрать солнечные очки для круглого лица

С помощью очков круглое лицо можно визуально удлинить, приблизив к овальной форме. Нужно выбирать аксессуар, чтобы оправа была шире лица, но избегать вариантов с закругленной оправой.

Хорошо будут смотреться «вайфареры» в классическом прямоугольном варианте, «авиаторы», модели с приподнятыми заостренными уголками — «кошачий глаз», восьмиугольные или шестиугольные «клабмастер».

Как подобрать солнечные очки для овального лица

Девушкам с овальным лицом подходят практически все модели. Однако слишком массивные варианты могут испортить гармоничный овал. То же можно сказать об аксессуарах слишком узкой либо маленькой формы.

На какие варианты обратить внимание: игривые «кошачий глаз», прямоугольные, «вайфареры» в любой вариации, круглые, «бабочки».

Как подобрать солнечные очки для квадратного лица

Чтобы смягчить и сбалансировать пропорции, откажитесь от прямоугольных и квадратных оправ и широких моделей, которые превышают ширину скул.

Стоит выбрать следующие варианты: не выходящие из моды «авиаторы», «кошачий глаз» (но без массивной оправы), трапециевидные «вайфареры» со слегка скошенными уголками, «клабмастеры», корректирующие прямые линии подбородка.

Как подобрать солнечные очки для треугольного лица

Аксессуар должен сбалансировать верх и низ лица, поэтому модели не должны быть шире лба. Также избегайте вариантов с массивным верхом.

Обратите внимание на такие формы, как «кошачий глаз», «бабочки», круглые, «броулайнеры».

Как подобрать солнечные очки для ромбовидного лица

При таком типе лица линия глаз обычно узкая, поэтому именно на это должен быть сделан акцент. Нужно подбирать модели с массивной верхней частью оправы — она может быть выделена украшением, ярким цветом, более толстым ободком.

Хорошо смотрятся «авиаторы», модели с закругленными линиями, варианты без нижнего ободка, круглые.

#Красота#Лицо#Все материалы авторов
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