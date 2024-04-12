Как отучить щенка кусаться, советы экспертов

Если же щенок, игнорируя игрушки, предпочитает грызть ваши руки, то, чтобы его отучить от этого, следует дать понять малышу, что вы не будете с ним играть, пока он будет кусаться. Для этого можно резко прекратить игру и некоторое время не обращать на него внимания. Сделаете это раз-другой-третий, и песик в итоге поймет, что ваше желание поиграть с ним зависит от степени его «кусачести».