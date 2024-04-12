Как отучить щенка кусаться, советы экспертов

Posted 12 апреля, 10:00
Published 12 апреля, 10:00
Modified 9 сентября, 21:42
Updated 9 сентября, 21:42
Как отучить щенка пускать зубы в ход при любом удобном случае — читайте в статье.
Когда щенок живет с мамой и другими щенками, он учится общаться с сородичами — в том числе с помощью зубов. И малыш постепенно осознает, что кусаться в игре следует так, чтобы не причинить боли, потому что иначе ему либо зададут трепку, либо не будут больше с ним играть.
Если же щенок, которого вы взяли к себе, больно кусается, значит, он еще не научился контролировать силу укуса, и теперь отучить его от этого — ваша задача. Кроме того, в числе причин, почему щенок кусается, могут быть режущиеся зубы, а также попытка привлечь внимание хозяина.
В принципе, все маленькие щенки кусаются. Кто-то больше, кто-то меньше, но — все, так как для них это в числе прочего способ коммуникации. А если вы подыскиваете себе собаку, вас смущает «кусачесть» вашего будущего питомца и вы не уверены, сможете ли отучить его от этого, можно остановить выбор на таких породах, как бордер-колли, бигль, лабрадор, золотистый ретривер, хаски, чихуахуа и др.
Как отмечают специалисты ветеринарной клиники «Беланта», щенки этих собак тоже кусаются, но их легче от этого отучить.
Если у щенка режутся зубы и он кусает вашу руку, чтобы почесать десны, отучить его кусаться будет достаточно просто, купив ему жевательные игрушки. Например, это могут быть косточки для жевания (латексные или из сухожилий), мячики, палочки из твердой резины или деревянные, а также игрушки, которые при сжатии издают звук.
Если же щенок, игнорируя игрушки, предпочитает грызть ваши руки, то, чтобы его отучить от этого, следует дать понять малышу, что вы не будете с ним играть, пока он будет кусаться. Для этого можно резко прекратить игру и некоторое время не обращать на него внимания. Сделаете это раз-другой-третий, и песик в итоге поймет, что ваше желание поиграть с ним зависит от степени его «кусачести».
Также эксперты рекомендуют никогда не играть с кусачим щенком голыми руками, а использовать игрушку. А еще, чтобы отучить его кусаться, можно применить тот же прием, что используют сами собаки: если щенок сделал больно, например, своей маме, она может рыкнуть на него и слегка прихватить зубами. Вы можете сделать так же, придержав щенка за холку и демонстративно порычав, глядя ему в глаза.
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