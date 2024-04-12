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Posted 12 апреля, 10:00

Published 12 апреля, 10:00

Modified 9 сентября, 21:42

Updated 9 сентября, 21:42

Как отучить щенка кусаться, советы экспертов

Как отучить щенка кусаться, советы экспертов

12 апреля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Как отучить щенка кусаться, советы экспертов
Появление в доме щенка — важное и радостное событие для всех членов семьи. Но вместе с тем на новоиспеченного владельца собаки ложатся обязанности по ее воспитанию и социализации, а также по отучению малыша от нежелательного поведения, каковым может стать, например, привычка кусаться.

Как отучить щенка пускать зубы в ход при любом удобном случае — читайте в статье.

Почему щенок кусается

Когда щенок живет с мамой и другими щенками, он учится общаться с сородичами — в том числе с помощью зубов. И малыш постепенно осознает, что кусаться в игре следует так, чтобы не причинить боли, потому что иначе ему либо зададут трепку, либо не будут больше с ним играть.

Если же щенок, которого вы взяли к себе, больно кусается, значит, он еще не научился контролировать силу укуса, и теперь отучить его от этого — ваша задача. Кроме того, в числе причин, почему щенок кусается, могут быть режущиеся зубы, а также попытка привлечь внимание хозяина.

Если щенок, игнорируя игрушки, предпочитает грызть ваши руки, то следует дать понять, что вы не будете с ним играть, пока он будет кусатьсяЕсли щенок, игнорируя игрушки, предпочитает грызть ваши руки, то следует дать понять, что вы не будете с ним играть, пока он будет кусаться
Если щенок, игнорируя игрушки, предпочитает грызть ваши руки, то следует дать понять, что вы не будете с ним играть, пока он будет кусаться. Фото: Изображение Midjourney

Зависит ли «кусачесть» щенка от породы

В принципе, все маленькие щенки кусаются. Кто-то больше, кто-то меньше, но — все, так как для них это в числе прочего способ коммуникации. А если вы подыскиваете себе собаку, вас смущает «кусачесть» вашего будущего питомца и вы не уверены, сможете ли отучить его от этого, можно остановить выбор на таких породах, как бордер-колли, бигль, лабрадор, золотистый ретривер, хаски, чихуахуа и др.

Как отмечают специалисты ветеринарной клиники «Беланта», щенки этих собак тоже кусаются, но их легче от этого отучить.

Эксперты рекомендуют никогда не играть с кусачим щенком голыми рукамиЭксперты рекомендуют никогда не играть с кусачим щенком голыми руками
Эксперты рекомендуют никогда не играть с кусачим щенком голыми руками. Фото: Изображение Midjourney

Как отучить щенка кусаться

Если у щенка режутся зубы и он кусает вашу руку, чтобы почесать десны, отучить его кусаться будет достаточно просто, купив ему жевательные игрушки. Например, это могут быть косточки для жевания (латексные или из сухожилий), мячики, палочки из твердой резины или деревянные, а также игрушки, которые при сжатии издают звук.

Если же щенок, игнорируя игрушки, предпочитает грызть ваши руки, то, чтобы его отучить от этого, следует дать понять малышу, что вы не будете с ним играть, пока он будет кусаться. Для этого можно резко прекратить игру и некоторое время не обращать на него внимания. Сделаете это раз-другой-третий, и песик в итоге поймет, что ваше желание поиграть с ним зависит от степени его «кусачести».

Отучить щенка кусаться достаточно просто, купив ему жевательные игрушкиОтучить щенка кусаться достаточно просто, купив ему жевательные игрушки
Отучить щенка кусаться достаточно просто, купив ему жевательные игрушки. Фото: Изображение Midjourney

Также эксперты рекомендуют никогда не играть с кусачим щенком голыми руками, а использовать игрушку. А еще, чтобы отучить его кусаться, можно применить тот же прием, что используют сами собаки: если щенок сделал больно, например, своей маме, она может рыкнуть на него и слегка прихватить зубами. Вы можете сделать так же, придержав щенка за холку и демонстративно порычав, глядя ему в глаза.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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