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Posted 12 апреля, 11:07

Published 12 апреля, 11:07

Modified 9 сентября, 21:44

Updated 9 сентября, 21:44

Идеальный цвет волос в стиле k-pop — кому подойдет этот оттенок

12 апреля 2024, 11:07
Цвет волос в стиле k-pop — это целый спектр оттенков, которые могут быть достаточно разными. Что их объединяет? То, что их выбирают для своих волос популярные исполнители в стиле k-pop, кумиры молодежи и не только. Рассказываем о нюансах такого образа и выясняем, кому подойдет цвет волос в стиле k-p

Цвет волос в стиле k-pop — какой он?

К настоящему моменту самый популярный цвет волос в стиле k-pop — так называемый «чай с молоком». Он представляет собой нечто среднее между несколькими оттенками — серым, каштановым и светлым. Сам цвет смотрится приглушенно, умеренно, однако в зависимости от техники окрашивания он может иметь как прохладный, так и теплый подтон. Впрочем, эксперты утверждают, что настоящий цвет волос в стиле k-pop все-таки больше холодный.

Очевидные плюсы окрашивания по такому принципу — широкий спектр вариантов. Оттенок «чай с молоком» может сочетаться практически с любыми цветами, начиная от коричневого и черного и заканчивая розовым, золотистым. Что именно выбрать — зависит от желаемого результата. Впрочем, стоит готовиться к тому, что окрашивание в цвет волос в стиле k-pop будет сложным и долгим, и лучше доверить его профессионалам, а не пытаться сделать самостоятельно в домашних условиях.

Кому идет цвет волос в стиле k-pop

Среди тех, кто выбирает цвет волос в стиле k-pop и соответствующие техники окрашивания, преобладают поклонники популярного направления и современной южнокорейской культуры. Это молодые девушки, юноши, которые хотят быть похожими на своих кумиров или соответствовать модным трендам.

Впрочем, вовсе необязательно быть поклонником k-pop, чтобы выбирать цвет волос в соответствующем стиле. Само по себе окрашивание в такой технике смотрится интересно, современно, так что все чаще его выбирают даже далекие от k-pop люди.

В целом оттенок «чай с молоком» идет людям со светлой кожей, цвет которой эта гамма выгодно подчеркивает. Если хочется подобрать универсальное и практичное окрашивание, можно просто избегать ярких и экстремальных цветов, ориентируясь на холодный блонд. Те, кто предпочитает экстравагантные образы, могут экспериментировать.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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