Идеальный цвет волос в стиле k-pop — кому подойдет этот оттенок

Цвет волос в стиле k-pop — какой он? Кому идет цвет волос в стиле k-pop

Цвет волос в стиле k-pop — это целый спектр оттенков, которые могут быть достаточно разными. Что их объединяет? То, что их выбирают для своих волос популярные исполнители в стиле k-pop, кумиры молодежи и не только. Рассказываем о нюансах такого образа и выясняем, кому подойдет цвет волос в стиле k-p