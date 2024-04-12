Идеальный цвет волос в стиле k-pop — кому подойдет этот оттенок

Posted 12 апреля, 11:07
Published 12 апреля, 11:07
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
К настоящему моменту самый популярный цвет волос в стиле k-pop — так называемый «чай с молоком». Он представляет собой нечто среднее между несколькими оттенками — серым, каштановым и светлым. Сам цвет смотрится приглушенно, умеренно, однако в зависимости от техники окрашивания он может иметь как прохладный, так и теплый подтон. Впрочем, эксперты утверждают, что настоящий цвет волос в стиле k-pop все-таки больше холодный.
Очевидные плюсы окрашивания по такому принципу — широкий спектр вариантов. Оттенок «чай с молоком» может сочетаться практически с любыми цветами, начиная от коричневого и черного и заканчивая розовым, золотистым. Что именно выбрать — зависит от желаемого результата. Впрочем, стоит готовиться к тому, что окрашивание в цвет волос в стиле k-pop будет сложным и долгим, и лучше доверить его профессионалам, а не пытаться сделать самостоятельно в домашних условиях.
Среди тех, кто выбирает цвет волос в стиле k-pop и соответствующие техники окрашивания, преобладают поклонники популярного направления и современной южнокорейской культуры. Это молодые девушки, юноши, которые хотят быть похожими на своих кумиров или соответствовать модным трендам.
Впрочем, вовсе необязательно быть поклонником k-pop, чтобы выбирать цвет волос в соответствующем стиле. Само по себе окрашивание в такой технике смотрится интересно, современно, так что все чаще его выбирают даже далекие от k-pop люди.
В целом оттенок «чай с молоком» идет людям со светлой кожей, цвет которой эта гамма выгодно подчеркивает. Если хочется подобрать универсальное и практичное окрашивание, можно просто избегать ярких и экстремальных цветов, ориентируясь на холодный блонд. Те, кто предпочитает экстравагантные образы, могут экспериментировать.
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