Это лучший городской велосипед — советы от редактора, который не любит ездить на авто

Бюджетный, но надежный велосипед Navigator с корзиной от популярного производителя. Благодаря крепкой стальной раме Navigator выдерживает вес до 100 кг. Отлично подойдет на рост 178—185 см. В комплекте идет вместительная корзина. Среди преимуществ модели Navigator от Stels — легкость и маневренность, а также доступная цена и гарантия от производителя. Из недостатков можно назвать яркий малиновый цвет, который, возможно, понравится не всем.