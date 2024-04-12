Это лучший городской велосипед — советы от редактора, который не любит ездить на авто

Posted 12 апреля, 13:49
Published 12 апреля, 13:49
Modified 9 сентября, 21:45
Updated 9 сентября, 21:45
Лучше брать популярный Navigator или редко встречающийся Digma? Подскажет редактор Newia, который уже оценил лучшие модели двухколесного транспорта. Узнайте совпадает ли ваше мнение с мнением редактора.
Современный рынок предлагает массу вариантов городских велосипедов с корзиной и без, на любой вкус и кошелек. У них разный функционал и дизайн, так что несведущему человеку несложно запутаться и ошибиться при выборе лучшей модели. Избежать этого помогут советы от редактора.
Еще один важный совет: стараясь сэкономить, не спешите покупать городские велосипеды с рук, если, конечно, вы не опытный веломеханик. Неизвестно, какие изъяны скрываются за фотографией модели «в хорошем состоянии».
После того, как с назначением определились, пора переходить к тонкостям выбора. Существует несколько важных критериев, которые обязательно нужно учитывать при поиске лучшего городского велосипеда с корзиной или без нее.
Рамы бывают закрытыми (их еще называют мужскими, трапециевидными) и открытыми (женскими, без верхней трубы). Открытая позволяет удобно садиться в седло в зимней одежде или в юбке, отчего и получила свое название.
Городские велосипеды с закрытой рамой более легкие, в особенности алюминиевые модели. Широко распространены также варианты из хромомолибденового сплава и карбона.
На городских моделях встречается ригид и хардтейл. Ригид подходит, если планируется неспешно ездить с маленькой корзиной по ровным городским дорогам. Хардтейл позволяет гасить неровности на мелких тропинках, сельских грунтовых дорогах.
Для поездок на малые расстояния можно выбрать мягкий вариант, например гелевое седло. Если планируется ездить далеко, лучше подобрать велосипед с жестким седлом. Оно не такое комфортное, зато дает опору для седалищных костей без пережимания сосудов таза.
Диаметр колес может составлять 26» или 28». Велосипеды с меньшим диаметром колеса немного более маневренные и легкие. Больший диаметр дает возможность проще преодолевать препятствия, например переезжать через бордюры.
Для прямых дорог подойдет обычный велосипед с одной скоростью. Если ландшафт неровный, имеет смысл поискать модель с переключателем скоростей. Наиболее надежным механизмом является такой, где присутствует планетарная втулка.
Существуют модели с классическими барабанными тормозами, которые срабатывают при вращении педалей назад. Однако в современных моделях часто встречаются ободные тормоза — клещевые или V-Brake, зажимающие обод колеса при нажатии специального рычага.
Если планируется езда по скользким поверхностям, например по обледенелой дороге, лучше всего выбрать городской велосипед с тормозами на обоих колесах.
Чтобы поездки на новом городском велосипеде были максимально комфортными, стоит приобрести сопутствующие товары. Это могут быть насос, корзина, набор ключей-шестигранников, замок, перчатки, запасная камера. Не забудьте купить шлем, это обеспечит вашу безопасность!
Редактор Newia подобрал топ-5 лучших городских велосипедов, основываясь на отзывах покупателей. Представляем рейтинг с обзором каждой модели вашему вниманию.
Бюджетный, но надежный велосипед Navigator с корзиной от популярного производителя. Благодаря крепкой стальной раме Navigator выдерживает вес до 100 кг. Отлично подойдет на рост 178—185 см. В комплекте идет вместительная корзина. Среди преимуществ модели Navigator от Stels — легкость и маневренность, а также доступная цена и гарантия от производителя. Из недостатков можно назвать яркий малиновый цвет, который, возможно, понравится не всем.
Маневренный взрослый велосипед со стальной рамой. Колеса диаметром 28» делают поездку максимально комфортной, а широкие покрышки гарантируют надежное сцепление с дорогой. Подойдет для велосипедистов ростом от 160 см. Простой в ремонте односкоростной городской велосипед без амортизации. Лучший вариант для ровных дорог. Из минусов — необходимость финальной сборки, которая возможна при наличии минимальных навыков механика.
Этот вариант с открытой рамой и жесткой амортизацией хорош преимущественно для женщин. Одна скорость в этом случае скорее плюс, чем минус, так как велосипед Navigator изначально предназначен для комфортных поездок по городским дорогам. Не перегружен дополнительными деталями и наворотами. Для велосипедов из линейки Navigator такого типа может показаться несколько тяжелым.
Модель городского велосипеда с клещевым тормозом. Выдерживает вес до 100 кг. Диаметр колес 28» обеспечивает надежное сцепление с дорогой и комфорт. Современная геометрия рамы снижает нагрузку на позвоночник. Есть три скорости, качественная планетарная втулка, ободные тормоза. Недостаток — довольно высокая цена.
Оптимальная модель для любителей открытой рамы. Надежная стальная конструкция с гарантией от производителя. Модель оснащена трансмиссией на 7 скоростей. Легкие колеса диаметром 26», гарантия от производителя. Еще один плюс — стильный черный цвет и современный дизайн. Недостаток — отсутствие амортизаторов.
Фаворит редактора:
Хотя изначально фаворитами были Navigator с открытой рамой и Navigator с корзиной, самым лучшим велосипедом с рамой, по версии редактора Newia, стал Bearbike Bear Bike London 2021. Эта модель подойдет и для спокойных велопрогулок, и для вылазки за город. Втулка защищает внутренние детали, а надежная система тормозов — безопасность велосипедиста. Есть смысл потратить лишние средства — затраты определенно того стоят.
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