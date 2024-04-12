Эти стрижки идеально подойдут обладательницам густых волос

Эту стрижку придумал знаменитый парикмахер Видал Сассун в 60-х годах прошлого столетия. Им двигало желание создать прическу, которая бы не требовала ни тщательной укладки, ни применения стайлинговых средств. И главное здесь — объем, который удерживает идеальную форму и делает линии стрижки плавными и графичными. Стрижка подчеркивает выразительность скул, красиво открывает линию шеи. При этом она полностью закрывает уши, если кого-то не устраивает их форма, то «Сессон» в этом плане будет просто идеальным выбором.