Эти стрижки идеально подойдут обладательницам густых волос

Posted 12 апреля, 10:41
Published 12 апреля, 10:41
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Эту стрижку придумал знаменитый парикмахер Видал Сассун в 60-х годах прошлого столетия. Им двигало желание создать прическу, которая бы не требовала ни тщательной укладки, ни применения стайлинговых средств. И главное здесь — объем, который удерживает идеальную форму и делает линии стрижки плавными и графичными. Стрижка подчеркивает выразительность скул, красиво открывает линию шеи. При этом она полностью закрывает уши, если кого-то не устраивает их форма, то «Сессон» в этом плане будет просто идеальным выбором.
Обладательницы этой прически любят ее за универсальность, легкость в укладке. Она подходит для женщин практически любого возраста, отлично смотрится на самых разных типах волос. Но наиболее выигрышно она выглядит на густых волосах. Техника стрижки предполагает выстриженную затылочную часть, в то время как на макушке, наоборот, сохраняется многослойный объем.
Каре считается универсальной стрижкой, которая подходит всем женщинам, но классическое каре с ровным срезом идеально и выразительно смотрится только на густых волосах. Именно таким и задумывалось каре, отмечают стилисты. При этом длина прически может варьироваться: это может быть длинное каре до ключиц или стандартное — до углов нижней челюсти, а также укороченное боб-каре.
Чрезмерный объем густых волос можно нивелировать посредством филировки. Этот прием облегчает прическу, делает ее более воздушной, увеличивает вариативность и возможность укладки. Именно такой стрижкой является «Каскад». Для ее создания стилист стрижет пряди слоями, таким образом, на макушке остается эффектный объем, а ближе к кончикам пряди становятся воздушными и легко поддаются укладке.
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