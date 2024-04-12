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Posted 12 апреля, 10:41

Published 12 апреля, 10:41

Modified 9 сентября, 21:44

Updated 9 сентября, 21:44

Эти стрижки идеально подойдут обладательницам густых волос

Эти стрижки идеально подойдут обладательницам густых волос

12 апреля 2024, 10:41
Фото: krasavica.info, krasotka.cc, all-fashion.info
Эти стрижки идеально подойдут обладательницам густых волос
Густые волосы, безусловно, подарок природы. Но часто женщины жалуются на то, что из-за густоты волос не могут подобрать для себя подходящую прическу. Вот что советуют стилисты обладательницам богатой шевелюры.

«Сессон»

Эту стрижку придумал знаменитый парикмахер Видал Сассун в 60-х годах прошлого столетия. Им двигало желание создать прическу, которая бы не требовала ни тщательной укладки, ни применения стайлинговых средств. И главное здесь — объем, который удерживает идеальную форму и делает линии стрижки плавными и графичными. Стрижка подчеркивает выразительность скул, красиво открывает линию шеи. При этом она полностью закрывает уши, если кого-то не устраивает их форма, то «Сессон» в этом плане будет просто идеальным выбором.

«Шапочка»

Обладательницы этой прически любят ее за универсальность, легкость в укладке. Она подходит для женщин практически любого возраста, отлично смотрится на самых разных типах волос. Но наиболее выигрышно она выглядит на густых волосах. Техника стрижки предполагает выстриженную затылочную часть, в то время как на макушке, наоборот, сохраняется многослойный объем.

Классическое каре

Каре считается универсальной стрижкой, которая подходит всем женщинам, но классическое каре с ровным срезом идеально и выразительно смотрится только на густых волосах. Именно таким и задумывалось каре, отмечают стилисты. При этом длина прически может варьироваться: это может быть длинное каре до ключиц или стандартное — до углов нижней челюсти, а также укороченное боб-каре.

«Каскад»

Чрезмерный объем густых волос можно нивелировать посредством филировки. Этот прием облегчает прическу, делает ее более воздушной, увеличивает вариативность и возможность укладки. Именно такой стрижкой является «Каскад». Для ее создания стилист стрижет пряди слоями, таким образом, на макушке остается эффектный объем, а ближе к кончикам пряди становятся воздушными и легко поддаются укладке.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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