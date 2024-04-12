Эксперт назвал важные признаки скрытой депрессии

Posted 12 апреля, 12:08
Published 12 апреля, 12:08
Modified 9 сентября, 21:45
Updated 9 сентября, 21:45
Более того, даже у страдающих одним типом депрессии людей могут быть различные проявления.
Депрессия может довольно успешно маскироваться под другие проблемы. Например, внутреннее эмоциональное давление в сочетании с бессонницей и неправильным питанием может проявляться в виде трудностей с управлением гневом. А низкую самооценку, также угнетающую психику, человек может маскировать стремлениям к острым ощущениям и беспорядочным сексуальным связям. Именно поэтому, сталкиваясь с такими проявлениями, специалисты должны проводить широкий комплекс исследований.
Психологи знают, что просто рассерженный человек — это крайне редкое явление. Обычно за такой реакцией кроется гораздо более серьёзная проблема. Это касается и других проявлений.
Люди, находящиеся в депрессии, часто вздыхают, испытывают разочарование, раздражительность, возбуждение. Нередко симптомы не сильно выражены и специалисты игнорируют их, не видя того, что это лишь верхушка айсберга.
Например, коллеги по офису заметили, что один из сотрудников начал часто и шумно выдыхать, будто стремясь вытолкнуть какую-то проблему. На совещаниях он стал больше нервничать, а если возникали какие-то рабочие проблемы, очень сильно расстраивался.
При этом сами по себе глубокие вздохи не являются чем-то странным. Для дыхательной функции нормально раздувать альвеолы в легких. Однако, если к этому добавляются другие симптомы, например раздражительность или излишняя эмоциональность, это повод обратиться к специалистам.
Плохой сон, снижение аппетита, утомляемость, раздражительность — всё это может быть ситуативным проявлением переутомления или стресса. Однако может быть, что это признаки прогрессирующей депрессии. Здесь уместна аналогия с кастрюлей, в которой закипает вода. Пока крышка не начинает подскакивать, процесс незаметен снаружи, а когда крышка слетает, можно обжечься.
Примечательно, что многие страдающие скрытой депрессией думают, что внешне это никак не заметно. Однако со временем эти проявления усиливаются. Поэтому они могут удивляться вопросам окружающих об их самочувствии и внутреннем состоянии, даже раздражаться.
Эти проблемы усугубляются, когда социальная стигматизация, окружающая депрессию, приводит к тому, что пациенты намеренно скрывают симптомы. Таким образом, выявление наблюдаемых поведенческих маркеров депрессии является важным научным исследованием, имеющим теоретические и клинические последствия.
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