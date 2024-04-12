Эксперт назвал важные признаки скрытой депрессии

Плохой сон, снижение аппетита, утомляемость, раздражительность — всё это может быть ситуативным проявлением переутомления или стресса. Однако может быть, что это признаки прогрессирующей депрессии. Здесь уместна аналогия с кастрюлей, в которой закипает вода. Пока крышка не начинает подскакивать, процесс незаметен снаружи, а когда крышка слетает, можно обжечься.