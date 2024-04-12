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Posted 12 апреля, 11:00

Published 12 апреля, 11:00

Modified 9 сентября, 21:43

Updated 9 сентября, 21:43

Бьюти-совет: что делать с уходовой косметикой, которая не подошла

Бьюти-совет: что делать с уходовой косметикой, которая не подошла

12 апреля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Бьюти-совет: что делать с уходовой косметикой, которая не подошла
Практически любой уходовой косметике можно подарить вторую жизнь, даже если она вам не подошла по какой-либо причине. Как использовать неудачную косметику — лайфхаки, о которых вы не знали.

Тональное средство

Когда тональный крем не подошел по оттенку к коже, то его можно слегка разбавить. Если косметика темнее по тону, то в дневной крем добавьте пару капель тонального средства — и получится нужный оттенок. А если тон слишком светлый, купите тональную основу более темного оттенка и смешайте таким образом, чтобы получить идеальный тон.

Когда тональный крем не подошел по оттенку к коже, то его можно слегка разбавитьКогда тональный крем не подошел по оттенку к коже, то его можно слегка разбавить
Когда тональный крем не подошел по оттенку к коже, то его можно слегка разбавить. Фото: Изображение Midjourney

Помада

Если не подошла текстура помады, то косметику можно использовать в качестве румян. Она отлично ложится на скулы и придает стойкий и естественный блеск.

Не понравившуюся из-за оттенка помаду смешайте с другим оттенком помады подходящей консистенции. Может получиться довольно приятное цветовое решение.

Бальзам для губ

Используйте бальзам для губ для фиксации бровей: он отлично держит форму и сохраняет естественный цвет.

Еще один вариант использования косметики — уход за секущимися кончиками. Наносите средство дважды в день на кончики, и волосы станут выглядеть лучше. Идеально, если средство будет содержать большое количество натуральных масел.

Используйте бальзам для губ для фиксации бровей: он отлично держит форму и сохраняет естественный цветИспользуйте бальзам для губ для фиксации бровей: он отлично держит форму и сохраняет естественный цвет
Используйте бальзам для губ для фиксации бровей: он отлично держит форму и сохраняет естественный цвет. Фото: Изображение Midjourney

Антиперспирант

Это отличное средство против натоптышей и мозолей. Если антиперспирант не подошел в качестве уходового средства от потливости, то смело наносите его на участки ног, которые больше всего подвергаются трению.

Пудра

Можно применять в качестве сухого антиперспиранта — например, наносить косметику на сгибы локтя или подмышки перед тренировкой. В этом случае нужно выбирать средство, которое не содержит тонирующий пигмент и фиксирующие добавки.

Также, если пудра не подошла, используйте ее вместо сухого шампуня. Она отлично впитывает жир и легко снимается с волос.

Можно применять в качестве сухого антиперспиранта — например, наносить на сгибы локтя или подмышки перед тренировкойМожно применять в качестве сухого антиперспиранта — например, наносить на сгибы локтя или подмышки перед тренировкой
Можно применять в качестве сухого антиперспиранта — например, наносить на сгибы локтя или подмышки перед тренировкой. Фото: Изображение Midjourney

Тени для век

Если цвет теней вам не подошел, то поэкспериментируйте с ними как с основой для лака для ногтей. Добавьте в любой прозрачный лак — и получите необычный оттенок.

Шампунь

Косметическое средство используйте для взбивания пены в ванной. Также, если не подошел шампунь, примените его вместо стирального порошка для деликатных тканей. Но вещи после этого придется тщательно прополаскивать.

#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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