Бьюти-совет: что делать с уходовой косметикой, которая не подошла

Posted 12 апреля, 11:00
Published 12 апреля, 11:00
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
Когда тональный крем не подошел по оттенку к коже, то его можно слегка разбавить. Если косметика темнее по тону, то в дневной крем добавьте пару капель тонального средства — и получится нужный оттенок. А если тон слишком светлый, купите тональную основу более темного оттенка и смешайте таким образом, чтобы получить идеальный тон.
Если не подошла текстура помады, то косметику можно использовать в качестве румян. Она отлично ложится на скулы и придает стойкий и естественный блеск.
Не понравившуюся из-за оттенка помаду смешайте с другим оттенком помады подходящей консистенции. Может получиться довольно приятное цветовое решение.
Используйте бальзам для губ для фиксации бровей: он отлично держит форму и сохраняет естественный цвет.
Еще один вариант использования косметики — уход за секущимися кончиками. Наносите средство дважды в день на кончики, и волосы станут выглядеть лучше. Идеально, если средство будет содержать большое количество натуральных масел.
Это отличное средство против натоптышей и мозолей. Если антиперспирант не подошел в качестве уходового средства от потливости, то смело наносите его на участки ног, которые больше всего подвергаются трению.
Можно применять в качестве сухого антиперспиранта — например, наносить косметику на сгибы локтя или подмышки перед тренировкой. В этом случае нужно выбирать средство, которое не содержит тонирующий пигмент и фиксирующие добавки.
Также, если пудра не подошла, используйте ее вместо сухого шампуня. Она отлично впитывает жир и легко снимается с волос.
Если цвет теней вам не подошел, то поэкспериментируйте с ними как с основой для лака для ногтей. Добавьте в любой прозрачный лак — и получите необычный оттенок.
Косметическое средство используйте для взбивания пены в ванной. Также, если не подошел шампунь, примените его вместо стирального порошка для деликатных тканей. Но вещи после этого придется тщательно прополаскивать.
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