Бьюти-совет: что делать с уходовой косметикой, которая не подошла

Когда тональный крем не подошел по оттенку к коже, то его можно слегка разбавить. Если косметика темнее по тону, то в дневной крем добавьте пару капель тонального средства — и получится нужный оттенок. А если тон слишком светлый, купите тональную основу более темного оттенка и смешайте таким образом, чтобы получить идеальный тон.