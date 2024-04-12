77-летняя Татьяна Васильева поделилась фотографиями после пластики и уколов красоты

Posted 12 апреля, 18:36
Published 12 апреля, 18:36
Modified 9 сентября, 21:46
Updated 9 сентября, 21:46
Как сообщает starhit.ru, звезда призналась, что испробовала все действенные процедуры по подтяжке лица — филлеры, нити, ботокс. А все потому, что Татьяна Григорьевна не может привыкнуть к почтенному возрасту и даже призывает своих детей не упоминать, сколько ей лет.
После выхода на пенсию Васильева не бросила работу: она снимается в фильмах, выходит на театральные подмостки, иногда даже соглашается на авантюры. Так, ей предложили эротическую съемку в Playboy и она согласилась, правда, позже известный журнал перестал работать в России и актриса так и не смогла попасть на его страницы.
Звезда отмечает, что много делает для того, чтобы не состариться. В интервью для YouTube-канала «Лера в Большом Городе» она рассказала, что идеалом красивой зрелости считает Майю Плисецкую.
Бывший друг Васильевой Станислав Садальский много раз «подкалывал» актрису, однако она старалась не опускаться до его уровня и лишь однажды прокомментировала поведение коллеги.
Артистка назвала Садальского нерукопожатным человеком, который имел потенциал для того, чтобы стать звездой. Но он предпочел вести блог в соцсетях и транслировать сплетни.
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