77-летняя Татьяна Васильева поделилась фотографиями после пластики и уколов красоты

После выхода на пенсию Васильева не бросила работу: она снимается в фильмах, выходит на театральные подмостки, иногда даже соглашается на авантюры. Так, ей предложили эротическую съемку в Playboy и она согласилась, правда, позже известный журнал перестал работать в России и актриса так и не смогла попасть на его страницы.