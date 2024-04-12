11 лучших советов приготовления еды на мангале

Для приготовления на гриле идеально подходят болгарский перец, цукини, баклажан, шампиньоны, кукуруза и другие овощи, которые вам могут нравиться. Главное правило — смажьте овощи кулинарной кисточкой оливковым или подсолнечным маслом перед приготовлением, чтобы они не пересохли и не прилипли к решетке. Вы также можете замариновать овощи в том же маринаде, что и мясо, чтобы придать им пикантный вкус.