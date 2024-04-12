11 лучших советов приготовления еды на мангале

Posted 12 апреля, 08:19
Published 12 апреля, 08:19
Modified 9 сентября, 21:42
Updated 9 сентября, 21:42
С приходом весеннего тепла россияне собираются на дачи или пикники, где часто главным блюдом является шашлык. Его готовят по индивидуальным рецептам из разнообразных продуктов.
Чтобы удача всегда была на вашей стороне, а мясо и овощи на гриле получились вкусными, стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов, которые знают толк в приготовлении еды на открытом огне.
Вытряхните старые угли и почистите мангал перед розжигом. Это позволит аромату свежих дров или углей не смешиваться с запахами, оставшимися после предыдущего приготовления.
Если это гриль, то его рекомендуется чистить сразу после каждого использования, пока он горячий. Так маленькие прилипшие кусочки еды намного легче удаляются.
Вместо того чтобы чистить гриль жирной щеткой, используйте пищевую фольгу, чтобы быстро стереть налет с решеток. Просто скатайте лист фольги в шарик и протрите гриль.
Шеф-повар Даниил Знаменский советует не использовать жидкости, влияющие на вкус мясо. Для розжига углей можно воспользоваться газовой горелкой и бумагой, которую можно взять от того же мешка с углем.
Если нет ни горелки, ни жидкости, воспользуйтесь народным способом. Возьмите пустую картонную коробку из-под яиц и насыпьте в нее углей, затем положите ее в гриль и подожгите. Как только из коробки начнут появляться тлеющие угольки, добавьте еще немного угля и через несколько минут можно начинать готовить.
Если положить продукты на горячий гриль, они получат обжаренность снаружи и сохранят идеальную сочность внутри, предотвратив прилипание мяса к решетке. К тому же, высокая температура поможет убить бактерии.
Перед жаркой продуктов важно подготовить шампуры и гриль, чтобы предотвратить прилипание мяса. Просто протрите их бумажным полотенцем, смоченным в растительном масле. Однако, не рекомендуется использовать кулинарный распылитель, поскольку это может вызвать вспыхивание огня.
Если в вашем меню люля-кебаб, не забудьте замочить деревянные шпажки в холодной воде минимум на 30 минут или час, прежде чем класть их на гриль, чтобы они не подгорели.
Готовите вы на гриле овощи или шашлык, приправы и маринование составляют основу блюд на огне. Это позволяет мясу сохранять сочность и нежность во время приготовления. То же самое касается и овощей.
В качестве приправы для мяса вы можете использовать масло, соль, перец и некоторые травы. Для маринования — уксус, лук, приправы, растительное масло, кефир по вашему выбору.
Блюда продолжают готовиться даже после снятия с огня. Поэтому убирайте их с мангала до того, как они достигнут стадии полной готовности, это поможет ему не пережариваться.
Сняв с мангала, дайте шашлыку постоять не менее 10 минут, прежде чем нарезать его ломтиками или подать к столу. Это позволяет сокам перераспределиться по всему мясу для получения более сочного и нежного вкуса. В данном случае рекомендуется накрыть блюдо куском фольги чтобы оно оставалось теплым.
Вместо того, чтобы использовать только один шампур, выбирайте два. Так кусочки мяса и овощей не будут перекручиваться при переворачивании.
Тонко нарежьте лимоны или апельсины и выложите их слоем на гриль, чтобы получилась подстилка для нежных кусочков рыбы. Это не только придаст блюду неповторимый вкус, но и сохранит рыбу целой. Снятые с гриля цитрусовые вы можете использовать при сервировки приготовленного блюда.
Для приготовления на гриле идеально подходят болгарский перец, цукини, баклажан, шампиньоны, кукуруза и другие овощи, которые вам могут нравиться. Главное правило — смажьте овощи кулинарной кисточкой оливковым или подсолнечным маслом перед приготовлением, чтобы они не пересохли и не прилипли к решетке. Вы также можете замариновать овощи в том же маринаде, что и мясо, чтобы придать им пикантный вкус.
Положите перец на решетку с огнем и жарьте, пока все стороны полностью не обуглятся. Как только перец приготовился, переложите его в миску и накройте пленкой. После того как он остынет в течение нескольких минут, кожицу можно будет легко снять пальцами.
Выложите початки кукурузы на большой лист фольги. Приготовьте смесь из растопленного сливочного масла, чесночного порошка, морской соли и черного перца и обильно намажьте кукурузу силиконовой кисточкой или лопаткой.
Надежно оберните кукурузу алюминиевой фольгой, чтобы ничего не вытекало. Положите свертки на гриль и оставьте примерно на 30 минут. После снятия кукурузы будьте очень осторожны, нужно выпустить пар из фольги перед подачей на стол.
Выложите початки кукурузы прямо на решетку на средний жар. Переворачивайте ее каждые две минуты, пока она полностью не обуглится — на это должно уйти около восьми минут. Достаньте кукурузу из гриля, намажьте сливочным маслом и солью.
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