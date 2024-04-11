Виктория Боня в восторге от свидания с поклонником-немцем

Долгое время Виктория Боня встречалась с предпринимателем Русланом Гасановым. И хотя разница в возрасте между партнерами составляла 13 лет, отношения в паре были гармоничными. Виктория и Руслан вместе выходили в свет и рассказывали в соцсетях о совместной жизни, демонстрируя полнейшее взаимопонимание. Бывшая участница «Дома-2» делала вполне однозначные намеки на предстоящее бракосочетание, однако в феврале неожиданно сообщила о расставании с Гасановым. Но не прошло и двух месяцев, и у Виктории появился новый поклонник, пишет muz-tv.ru.