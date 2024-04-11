Виктория Боня в восторге от свидания с поклонником-немцем

Posted 11 апреля, 14:46
Published 11 апреля, 14:46
Modified 9 сентября, 21:45
Updated 9 сентября, 21:45
Долгое время Виктория Боня встречалась с предпринимателем Русланом Гасановым. И хотя разница в возрасте между партнерами составляла 13 лет, отношения в паре были гармоничными. Виктория и Руслан вместе выходили в свет и рассказывали в соцсетях о совместной жизни, демонстрируя полнейшее взаимопонимание. Бывшая участница «Дома-2» делала вполне однозначные намеки на предстоящее бракосочетание, однако в феврале неожиданно сообщила о расставании с Гасановым. Но не прошло и двух месяцев, и у Виктории появился новый поклонник, пишет muz-tv.ru.
Телеведущая рассказала, что к ней домой доставили огромные букеты от некоего поклонника, после чего отправитель сам пришел в гости с цветами и постучался в ее дверь. Романтичный ухажер оказался знакомым ее соседей по дому. Известно, что он — немец, и при этом настоящий «богатырь» — рост мужчины составляет 190 см. Когда ему стало известно, что соседкой его друзей является знаменитая телезвезда, он решил познакомиться с Викторией.
«Это первое свидание после того, как я рассталась со своим молодым человеком», — поделилась в своем блоге телеведущая.
Также она рассказала, что не ожидала такой активности от нового поклонника, сообщив, что в течение первых четырех дней знакомства мужчина буквально усыпал ее цветами.
Виктория не устояла перед такой романтикой и уже сходила на свидание с настойчивым ухажером. Она отметила, что приятно удивлена тому, что у мужчины нет профилей в соцсетях, и призналась, что завтра снова отправится с ним на свидание.
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