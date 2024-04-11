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Posted 11 апреля, 14:46

Published 11 апреля, 14:46

Modified 9 сентября, 21:45

Updated 9 сентября, 21:45

Виктория Боня в восторге от свидания с поклонником-немцем

11 апреля 2024, 14:46
Телеведущая поделилась с фанатами историей из личной жизни, рассказав, как красиво за ней ухаживает новый поклонник, с которым она теперь ходит на свидания.

Собирались пожениться, но расстались — куда делся прежний мужчина Виктории?

Долгое время Виктория Боня встречалась с предпринимателем Русланом Гасановым. И хотя разница в возрасте между партнерами составляла 13 лет, отношения в паре были гармоничными. Виктория и Руслан вместе выходили в свет и рассказывали в соцсетях о совместной жизни, демонстрируя полнейшее взаимопонимание. Бывшая участница «Дома-2» делала вполне однозначные намеки на предстоящее бракосочетание, однако в феврале неожиданно сообщила о расставании с Гасановым. Но не прошло и двух месяцев, и у Виктории появился новый поклонник, пишет muz-tv.ru.

«Счастье вдруг в тишине постучалось в двери» — ухажер явился к дверям Бони с букетом

Телеведущая рассказала, что к ней домой доставили огромные букеты от некоего поклонника, после чего отправитель сам пришел в гости с цветами и постучался в ее дверь. Романтичный ухажер оказался знакомым ее соседей по дому. Известно, что он — немец, и при этом настоящий «богатырь» — рост мужчины составляет 190 см. Когда ему стало известно, что соседкой его друзей является знаменитая телезвезда, он решил познакомиться с Викторией.

Боня призналась, что очарована ухаживаниями мужчины

«Это первое свидание после того, как я рассталась со своим молодым человеком», — поделилась в своем блоге телеведущая.

Также она рассказала, что не ожидала такой активности от нового поклонника, сообщив, что в течение первых четырех дней знакомства мужчина буквально усыпал ее цветами.

Виктория не устояла перед такой романтикой и уже сходила на свидание с настойчивым ухажером. Она отметила, что приятно удивлена тому, что у мужчины нет профилей в соцсетях, и призналась, что завтра снова отправится с ним на свидание.

#Знаменитости#Отношения#Все материалы авторов
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