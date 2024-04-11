Топ-5 правил общения с токсичными людьми

Если встречи с токсичным человеком не избежать, подготовьтесь к ней. Составьте в уме примерный план разговора или сценарий своего поведения и четко их придерживайтесь. Не позволяйте перевести общение в другое русло и не поддавайтесь на провокации. Если ничего не приходит в голову, ограничьтесь условными разговорами о погоде.