Топ-5 правил общения с токсичными людьми

Posted 11 апреля, 09:16
Published 11 апреля, 09:16
Modified 9 сентября, 21:40
Updated 9 сентября, 21:40
Токсичные люди отличаются тем, что легко входят в доверие. Они часто делятся настолько личной информацией, что у вас возникает желание тоже проявить искренность. И вот здесь нужно быть крайне осторожным. Помните: поделитесь своими слабостями, и позже на эту больную точку вам обязательно надавят.
При общении с токсичным человеком, да и с любым малознакомым, давайте ему как можно меньше личной информации, не делитесь мечтами и планами, не рассказывайте о боли и внутренних переживаниях.
Для токсичных людей сплетни — один из самых сильных инструментов влияния на других. Во-первых, сплетнями можно вызвать интерес и оказаться в центре внимания, а во-вторых, их можно использовать в выгодном для себя свете.
Помните, что любое ваше слово могут передать коллегам, близким и вообще посторонним людям. Поэтому старайтесь не участвовать в обсуждении жизни других, чтобы самому не оказаться героем сплетен.
Если встречи с токсичным человеком не избежать, подготовьтесь к ней. Составьте в уме примерный план разговора или сценарий своего поведения и четко их придерживайтесь. Не позволяйте перевести общение в другое русло и не поддавайтесь на провокации. Если ничего не приходит в голову, ограничьтесь условными разговорами о погоде.
Уходите от неприятного общения: «токсики» известны умением втягивать окружающих в нездоровую дискуссию. Их цель — вызвать эмоции или даже агрессию. Поэтому установите внутренний лимит на такое общение и через установленное время вежливо попрощайтесь.
Единственное оружие против токсичного человека — прямолинейность и строгость. Молчание и застенчивость они расценивают как признак слабости, поэтому выбирают таких людей в качестве жертвы.
Четко формулируйте свою позицию и не бойтесь ее высказывать. Но при этом воздержитесь от грубости и агрессии — вы должны быть умнее и сильнее.
Не пытайтесь сохранить отношения с токсичными людьми, если видите, что кроме неприятностей и дискомфорта они вам ничего не приносят. Помните, что вы потеряете еще больше, если продолжите общение, поддавшись жалости и эмоциям.
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