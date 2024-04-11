Простые лайфхаки, как спрятать акне и замаскировать прыщи

Posted 11 апреля, 13:12
Published 11 апреля, 13:12
Modified 9 сентября, 21:41
Updated 9 сентября, 21:41
Прежде всего нужно глубоко очистить лицо. С этим помогут справиться специальные косметические средства с цинком, которые подсушивают воспаления, способствуя их заживлению. Затем кожу необходимо увлажнить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с праймером и тональной основой.
Праймер — это основа под макияж. В его функцию входит также маскировка всех несовершенств, имеющихся на коже: покраснений, акне, пигментации, а также борьба с тусклостью кожи. В этой связи средство имеет разные оттенки — зеленоватый, фиолетовый, розовый. Это позволяет праймеру подстраиваться под проблемные участки.
Консилер — специально предназначен для точечной маскировки несовершенств на коже лица, в том числе акне и постакне. Специалисты рекомендуют использовать высокопигментированный консилер, особенно если имеются сильные покраснения. Просто аккуратно нанесите средство на проблемную область, где имеются прыщи, и растушуйте легкими касаниями пальцев.
Теперь, после тщательной маскировки зоны прыщей, необходимо выровнять общий тон лица и нанести тональное средство при помощи кисти или спонжа, стараясь не касаться проблемных участков. Визажисты рекомендуют использовать для этой цели легкий тональный флюид. Ведь под плотным слоем тонального крема замаскированная зона будет смотреться непривлекательно.
На самом деле есть уловка, которая позволит отвлечь внимание окружающих от замаскированных прыщей. Нужно просто при помощи визажа сделать яркий акцент на глазах или губах, тогда именно они будут притягивать взгляды, а все остальное останется незамеченным.
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