Простые лайфхаки, как спрятать акне и замаскировать прыщи

Шаг первый — подготовка Шаг второй — наносим праймер Шаг третий — используем консилер Шаг четвертый — наносим тон Трюк, который спасет положение

Иногда воспаления на лице появляются очень некстати: накануне важного мероприятия или ответственного события. Как же замаскировать прыщи так, чтобы их никто не увидел? Да и возможно ли такое? Возможно, отвечают бьюти-эксперты. Расскажем, как это сделать.