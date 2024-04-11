Минеральные воды: самое интересное о курортном городке и стоит ли туда съездить

Гора Змейка не очень высокая, однако с нее открываются очень красивые виды на окрестности. Ими можно полюбоваться, а заодно изучить и местные штольни — заброшенные и таинственные. Также на горе Змейка в Минеральных Водах есть и заброшенные источники, которые смотрятся достаточно колоритно.