Минеральные воды: самое интересное о курортном городке и стоит ли туда съездить

Posted 11 апреля, 08:56
Published 11 апреля, 08:56
Modified 9 сентября, 21:39
Updated 9 сентября, 21:39
Гора Змейка не очень высокая, однако с нее открываются очень красивые виды на окрестности. Ими можно полюбоваться, а заодно изучить и местные штольни — заброшенные и таинственные. Также на горе Змейка в Минеральных Водах есть и заброшенные источники, которые смотрятся достаточно колоритно.
Проспект имени Карла Маркса — центральная магистраль Минеральных Вод, которая считается своего рода визитной карточкой города-курорта. Здесь можно прогуляться, посетить местные кафе, полюбоваться аутентичной и красивой архитектурой. Местный бульвар благоустроен и смотрится очень уютно. Кроме того, на нем можно увидеть выступления уличных музыкантов, посмотреть, как работают художники. Самое лучшее время для прогулки по этой части курорта Минеральные Воды — безусловно, вечер.
Главному парку культуры и отдыха Минеральных Вод не так давно исполнилось сто лет. Это достаточно приятное и благоустроенное место с детскими площадками, аттракционами, ухоженными аллеями. Любимый аттракцион туристов — колесо обозрения, с которого можно полюбоваться живописными видами на город-курорт.
Даже те путешественники, которые прилетают в Минеральные Воды на самолете, стараются посетить местный железнодорожный вокзал, увидеть его красивое и величественное здание. Он построено более 70 лет назад, это яркий образец так называемого сталинского ампира — вокзал действительно смотрится монументально. Его украшение — фонтан, который декорирован скульптурой горного орла. Кстати, орел считается символом курорта.
Источник находится у подножия уже упоминавшейся горы Змейка, а если точнее, то с юго-запада от нее. Это красивое, ухоженное и благоустроенное место. Вода в источнике целебная, она наполняет силами и отличается прекрасным вкусом. Рядом с источником обустроена купель, куда многие стремятся окунуться: согласно поверьям, целебная вода избавляет от тоски и уныния.
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