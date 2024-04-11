Кит Харингтон рассказал об отмене съемки спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу

Posted 11 апреля, 19:27
Published 11 апреля, 19:27
Modified 9 сентября, 21:46
Updated 9 сентября, 21:46
Как сообщает peopletalk.ru, исполнитель роли Джона Сноу рассказал о приостановке такого проекта. Ранее было известно: сценарий спин-оффа находится в разработке. И вот теперь выяснилось, что сериалу про этого легендарного персонажа не суждено увидеть свет, так как его создатели не нашли вдохновляющей истории, подходящей для экранизации. Комментарий актера опубликован в Screen Rant.
Ранее, почти два года назад, The Hollywood Reporter писали о том, что продолжение сериала о Джоне Сноу находится на начальной стадии создания. При этом сам Харингтон никак не высказывался по поводу своего возможного возвращения к роли Джона Сноу.
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