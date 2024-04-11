Как выбрать портативный ирригатор — редактор Newia делится опытом

Posted 11 апреля, 14:45
Published 11 апреля, 14:45
Modified 9 сентября, 21:42
Updated 9 сентября, 21:42
Полезный бонус для читателей — комментарии специалистов в области здоровых зубов.
Неправильно выбранный ирригатор не принесет пользы зубам и полости рта, а иногда может и навредить, травмируя десны. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше заранее определиться, какие показатели особенно важны для вас.
Во-первых, стоит определиться с тем, какой тип прибора нужен: стационарный или портативный. Редактору была нужна легкая модель, которую удобно брать с собой в путешествие. Поэтому речь пойдет именно о портативных устройствах.
Во-вторых, нужно узнать, какая у прибора емкость резервуара. Идеальный вариант — от 150 до 300 мл. Такой объем позволяет провести несколько процедур без замены воды.
В-третьих, желательно найти информацию о том, сколько режимов работы имеет та или иная модель портативного ирригатора. Некоторые приборы работают только в двух режимах, у других количество доходит до пяти.
Также важным критерием для пользователя может стать давление потока воды. Большинство портативных ирригаторов имеют возможность настройки давления от 40 до 100 фунтов на квадратный дюйм.
Важная рекомендация от редактора Newia: старайтесь выбрать такую модель, где предусмотрена регулировка давления. Это поможет настроить прибор под индивидуальные потребности пользователя.
При этом не стоит пугаться, если напор спровоцирует небольшое кровотечение из десен. Об этом предупреждает эксперт Даниил Кузнецов, зубной техник:
«При первых использованиях ирригатора может пойти кровь. Микрососуды в десне находятся близко к поверхности. Порой сетку сосудов можно повредить струей воды на минимальной мощности. Бояться нечего — буквально через пару минут кровотечение останавливается».
Если приходится часто переезжать и заряжать ирригатор некогда, обратите особое внимание на емкость батареи. Лучшим вариантом считается аккумулятор на 1400 — 2000 мАч. Его можно использовать без подзарядки до 14 дней.
Чтобы лучше разобраться в том, какой именно ирригатор вам нужен, рассмотрите подробнее отличия между стационарными и портативными моделями.
Стационарные приборы отличаются повышенной емкостью резервуара и большей мощностью подачи струи. Одним ирригатором может пользоваться вся семья. Набор насадок, конечно, должен быть индивидуальным для каждого члена семьи, как зубная щетка.
Основные характеристики:
Портативные ирригаторы незаменимы в частых разъездах, а кроме того, они отлично подойдут тем, кто привык экономить место в ванной комнате.
Основные характеристики:
Портативные ирригаторы не такие мощные, как стационарные, но хорошо выполняют свою основную функцию — очищение зубов и полости рта. Выбрав один из таких приборов, можно сэкономить и место в комнате, и деньги. Единственное, чего придется тратить больше, — времени на чистку зубов и десен.
Об этом предупреждает Даниил Кузнецов:
«Есть портативные модели ирригаторов — с небольшим резервуаром и меньшей мощностью, так как они работают либо от батареек, либо от аккумулятора. С ними время чистки десен увеличивается».
Эксперт Марина Тарабановская, стоматолог-терапевт и пародонтолог клиники Smile-at-Once, подтверждает выбор в пользу портативных моделей:
«Если нет возможности приобрести оба варианта — отдельно для дома и для путешествий, отдайте предпочтение портативному: он занимает меньше места. Жидкость при необходимости можно долить и продолжить чистку».
Основываясь на выборе редактора, рассмотрим топ-5 моделей лучших портативных ирригаторов с учетом их характеристик. Все модели, представленные в рейтинге, заслужили хорошие отзывы покупателей. Расскажем обо всех их плюсах и минусах, чтобы упростить выбор.
Модель с емкостью резервуара 200 мл. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора. Кабель USB Type-C в комплекте. Длина шнура — 1 м, так что не придется использовать удлинитель. Прибор работает в двух режимах (спрей и струя), хорошо удаляет зубной налет, в комплекте идет 4 насадки. Плюсы модели: заряда хватает примерно на две недели, ирригатор компактный и достаточно мощный. Из минусов можно назвать отсутствие инструкции на русском языке.
Этот прибор имеет большую емкость контейнера — 350 мл, но в комплект входят только две насадки. Есть специальный детский режим. Весит портативный ирригатор всего 500 г. Яркий дисплей отображает всю важную информацию: уровень заряда батареи, температуру воды, режим работы. Плюсы модели: пять рабочих режимов с разной силой подачи струи, возможность отследить уровень минерализации воды на дисплее. Из недостатков можно отметить то, что не хватает насадки-щетки.
Мощный ирригатор с аккумулятором на 2500 мАч. Без подзарядки можно пользоваться почти месяц. Объем резервуара — 300 мл, пять режимов работы. Прибор подходит для детей. Большой набор насадок — 9 штук. Плюсы: современный дизайн, надежный чехол в комплекте, возможность настроить под личные предпочтения интенсивность подачи жидкости. Разнообразие насадок, которым могут похвастаться не все стационарные модели. Минус — далеко не лучший, слишком маленький контейнер для насадок, хранить в нем все 9 не очень удобно.
Модель в стильном черном цвете, подходит для детей и взрослых. Емкость резервуара — 350 мл, пять режимов работы. Литиевый аккумулятор на 1800 мАч позволяет не пользоваться зарядным устройством до 30 дней. У этого портативного ирригатора целых 14 насадок, в числе которых удобная щетка для деликатной чистки зубов. Преимущества: прибор защищен от попадания влаги, в комплект входит удобный чехол. Насадки предназначены для двух членов семьи — два комплекта по 7 штук. Из минусов можно выделить отсутствие режима паузы. Если в резервуаре закончилась вода, приходится отключать прибор полностью, чтобы добавить еще.
Данная модель ирригатора способна функционировать без подзарядки до 30 дней. Емкости резервуара в 300 мл для одного пользователя вполне достаточно. Доступна работа в четырех режимах. В комплекте 6 удобных насадок. Есть встроенная функция таймера и запоминания режима. Преимущества этого портативного ирригатора — разумное соотношение цены и качества, легкость в использовании, наличие всех необходимых функций. Недостатком можно считать сравнительно слабый напор воды при активации режима High (он самый мощный из предусмотренных).
Фаворит редактора:
Именно последняя модель (RIDGEN RD-350) из списка лучших портативных ирригаторов стала фаворитом редактора Newia. Она стоит недорого, отличается небольшими размерами, так что прибор удобно брать в дорогу, положив его в специальный чехол. Небольшой набор насадок дает возможность полноценно очищать поверхность зубов и полость рта, не набирая с собой в дорогу ничего лишнего. Съемный резервуар легко мыть, так что можно не беспокоиться за чистоту самого прибора и жидкости в нем. Мощности вполне хватает для полноценного очищения зубов и десен, а это, наравне с портативностью, было главным критерием выбора. Если вам нужен ирригатор с большим набором насадок или наличием отдельного детского режима — вы обязательно найдете его среди моделей, фигурирующих в обзоре. Прибор обязательно нужно выбирать исходя из личных потребностей.
Напоследок эксперт Тарабановская дает совет относительно покупки и замены насадок:
«Меняют насадки так же, как зубные щетки, — один раз в 3 — 4 месяца. Поэтому при выборе модели устройства обязательно посмотрите, можно ли отдельно покупать комплектующие и сколько они стоят».
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