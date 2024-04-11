Как выбрать портативный ирригатор — редактор Newia делится опытом

Именно последняя модель (RIDGEN RD-350) из списка лучших портативных ирригаторов стала фаворитом редактора Newia. Она стоит недорого, отличается небольшими размерами, так что прибор удобно брать в дорогу, положив его в специальный чехол. Небольшой набор насадок дает возможность полноценно очищать поверхность зубов и полость рта, не набирая с собой в дорогу ничего лишнего. Съемный резервуар легко мыть, так что можно не беспокоиться за чистоту самого прибора и жидкости в нем. Мощности вполне хватает для полноценного очищения зубов и десен, а это, наравне с портативностью, было главным критерием выбора. Если вам нужен ирригатор с большим набором насадок или наличием отдельного детского режима — вы обязательно найдете его среди моделей, фигурирующих в обзоре. Прибор обязательно нужно выбирать исходя из личных потребностей.