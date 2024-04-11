Джулианна Мур опубликовала фото своей дочери: Лив копия матери

Posted 11 апреля, 07:34
Published 11 апреля, 07:34
Modified 9 сентября, 21:39
Updated 9 сентября, 21:39
По словам Лив, ее мать — отличный образец для подражания в области стиля. Девушка выразила уверенность, что, наблюдая за актрисой, она может прийти к большему пониманию своего собственного стиля.
Лив поделилась информацией о том, что она и мать меняются одеждой, при этом она подчеркнула, что обычно именно она берет одежду Мур.
Кроме этого, девушка отметила целеустремленность матери, которая «всегда знает, чего хочет». Это касается и ролей, которые она выбирает.
Актриса, в свою очередь, также рассказала о любви к дочери. Более того, она акцентировала внимание на том, что с самого рождения девочки она постоянно ею хвасталась.
63-летняя актриса отметила, что ее 22-летняя дочь отличается удивительной зрелостью, которая очень впечатляет даже умудренную опытом мать. По словам Джулианны Мур, ее дочь очень зрелый человек, несмотря на свой юный возраст.
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