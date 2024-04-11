Битлджус: Все о сиквеле с Майклом Китоном в главной роли

Новости о долгожданном сиквеле появились сначала в 1990-х, потом к этой идее вернулись в 2010-х годах, но в последний момент производство застопорилось. В 2019 году режиссер Тим Бертон даже объявил американским СМИ, что сомневается в том, что продолжение «Битлджуса» вообще появится.