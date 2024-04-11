Битлджус: Все о сиквеле с Майклом Китоном в главной роли

Posted 11 апреля, 13:03
Published 11 апреля, 13:03
Modified 9 сентября, 21:42
Updated 9 сентября, 21:42
Зритель вновь увидит своих любимых актеров Майкла Китона и Вайнону Райдер, а также новых персонажей Дженны Ортега и Джастина Теру.
Новости о долгожданном сиквеле появились сначала в 1990-х, потом к этой идее вернулись в 2010-х годах, но в последний момент производство застопорилось. В 2019 году режиссер Тим Бертон даже объявил американским СМИ, что сомневается в том, что продолжение «Битлджуса» вообще появится.
Надежда на продолжение истории о Битлджусе появилась только в 2022 году, когда продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment подписала контракт на создание сиквела. Как рассказал Бертон, по условиям продюсерского договора сиквел должен был быть сделан максимально близко к первому фильму.
По словам актера Майкла Китона, во время съемочного процесса он получил множество позитивных эмоций.
В сиквеле «Битлджус» зритель вновь встретится с персонажами Майкла Китона, сыгравшего Битлджуса, и Вайноны Райдер, изображавшую в первом фильме «странного и необычного» подростка Лидию Дитс. Роль эксцентричной матери Лидии, Делии Дитс, вновь исполнит Кэтрин О’Хара. Дженна Ортега сыграет Астрид Дитс, немного странную молодую девушку, дочь Лидии.
Также к актерскому составу присоединились Моника Беллуччи, ей досталась роль жены Битлджуса, и Уиллем Дефо, который появится на экране в роли полицейского из потустороннего мира.
Подробности сюжета пока не разглашаются, но, судя по актерскому составу, режиссер очень хотел снять историю о повзрослевшей Лидии и ее дочери, которые столкнутся с Битлджусом и миром мертвых.
Мировая премьера фильма «Битлджус» намечена на 6 сентября.
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