6 идей, как провести майские праздники большой компанией

Если речь идет о компании лиц одного пола, можно устроить на майские праздники своеобразный девичник или мальчишник. Мужчины могут сходить в спорт-бар или сауну и пробыть там допоздна. Женщины с удовольствием посетят спа-салон и посвятят день собственной красоте. Впрочем, гендерные предрассудки здесь ни к чему: дамы тоже могут провести праздник в сауне, а представители сильного пола — заняться собой в барбершопе или спортивном зале.