Стилисты назвали 10 навсегда вышедших из моды вещей, которые пора выбросить

Posted 10 апреля, 15:16
Published 10 апреля, 15:16
Modified 9 сентября, 21:38
Updated 9 сентября, 21:38
Впрочем, в вашем гардеробе наверняка есть экземпляры, которые лежат уже давно, утратили всякую актуальность и вышли из моды. Сверьтесь с нашим списком, и если найдете подобное, — смело несите в утиль.
Ультракороткие, едва прикрывающие подмышки, жакеты-болеро давно вышли из моды. Если раньше их надевали с открытыми платьями, чтобы прикрыть верх, то теперь и эта необходимость отпала. Этот функционал выполняют укороченные отрезные пиджаки.
Кардиганы не вышли из моды и по-прежнему актуальны — они должны быть из качественной плотной ткани с натуральным составом. А вот тонкие, невесомые и просвечивающие экземпляры из синтетики лучше отправить в мусорное ведро.
Ботильоны на высокой мощной танкетке, возможно, и удобны, только вот модель эта давно устарела и вышла из моды. К тому же такая обувь утяжеляет фигуру и визуально укорачивает ноги.
Приталенное платье с воротником типа «хомут», который складывался в несколько раз, создавая на груди эффект драпировки. Наверняка когда-то вас радовала эта вещь, но пора ей уступить место в шкафу для чего-то нового.
Тенденция носить такие мини-пуховички, увы, канула в лету. Заменяем их объемными, ультралегкими куртками прямого силуэта с широкой прострочкой.
Необычные рукава были призваны сделать блузку ультрамодной. Но, как правило, такие яркие детали не остаются актуальными надолго.
Такие джинсы наверняка были в арсенале у каждой модницы. Образ с этой вещью был стильным и сексуальным одновременно. Однако пора заменить ее на более трендовый аналог.
Несмотря на то, что женщины очень любят этот фасон брюк, самое время подумать о их замене. Предмет гардероба вышел из моды и настолько устарел, что его даже трудно миксовать.
Одеждой из стопроцентной синтетики вообще крайне редко нужно пополнять гардероб. Особенно, если речь идет о летних вещах — тело в них не дышит, что создает массу дискомфорта.
Несмотря на то, что мини возвращается в моду, такие экземпляры стилисты рекомендуют безжалостно уничтожать. Ничего, кроме ностальгии, они не вызывают.
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