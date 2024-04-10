Риз Уизерспун вновь сыграет Эль Вудс в комедии «Блондинка в законе 3»

Поклонники также надеются, что Эль Вудс и Эмметт Ричмонд, которого на экране воплотил Люк Уилсон, также будут женаты и в третьем фильме. Тем более что Уилсон в интервью PEOPLE в июне 2021 года заявил, что с удовольствием еще раз вернется к роли экранного мужа Уизерспун.