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Posted 10 апреля, 19:06

Published 10 апреля, 19:06

Modified 9 сентября, 21:38

Updated 9 сентября, 21:38

Риз Уизерспун вновь сыграет Эль Вудс в комедии «Блондинка в законе 3»

10 апреля 2024, 19:06
В июне 2018 года Риз Уизерспун, которую многие ассоциируют с героиней легендарной комедии 2000-х «Блондинка в законе», подтвердила свое согласие на роль Эль Вудс в третьей части франшизы.

Еще через год актриса дала комментарий Entertainment Tonight, отметив, что уже ознакомилась со сценарием будущего фильма.

Как сообщает people.com, в апреле 2024 года появилась информация, что продюсерская компания Уизерспун Hello Sunshine и студия Amazon MGM планируют съемки спин-оффа сериала «Блондинка в законе», однако никаких подробностей пока неизвестно.

Какие приключения ждут Эль Вудс в третьей части кинокартины?

Некоторые детали сценария нового фильма раскрыла Минди Калинг, которую Уизерспун пригласила для создания сценария «Блондинки в законе 3», в интервью Access Hollywood в 2021 году. Так, в новом фильме Эль Вудс уже 40 лет.

Создатели комедии пообещали, что в третьей части обязательно будет присутствовать отсылка к первым двум фильмам с теми трогательными моментами, которые до сих пор помнят фанаты.

Сама Уизерспун утверждает, что персонажи «Блондинки в законе» буквально стали для нее друзьями, которых она оберегает. Поэтому она сосредоточена на том, чтобы возвращение культовой истории ни в коем случае не вышло некачественным или посредственным.

Кто вошел в актерский состав?

Помимо Уизерспун, в первых частях есть немало запоминающихся персонажей, которых спустя столько лет наверняка хотели бы увидеть фанаты. И их ждут радостные новости — Дженнифер Кулидж, запомнившаяся зрителям в роли Полетт Парселл, может вернуться.

Актриса в интервью Entertainment Tonight в феврале 2023 года заверила, что без Дженнифер Кулидж съемки третьей части не начнутся.

Позже Кулидж призналась журналистам, что с радостью примет такое предложение.

Поклонники также надеются, что Эль Вудс и Эмметт Ричмонд, которого на экране воплотил Люк Уилсон, также будут женаты и в третьем фильме. Тем более что Уилсон в интервью PEOPLE в июне 2021 года заявил, что с удовольствием еще раз вернется к роли экранного мужа Уизерспун.

#Знаменитости
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