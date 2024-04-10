Подвесной кокон, гамак или классические садовые качели — что лучше выбрать для дачи

Posted 10 апреля, 09:13
Published 10 апреля, 09:13
Modified 9 сентября, 21:36
Updated 9 сентября, 21:36
Садовые качели различаются по конструкции и материалам изготовления, по размерам и формам. Они бывают компактные и одноместные, вместительные для большой компании, подвесные и на опоре.
Рассмотрим, какие параметры нужно учитывать при выборе хороших качелей для дачи.
Классические садовые качели выглядят как кресло или как диван, которые можно установить или подвесить в любом пространстве. Гамаки для дачи более компактные и пользуются большей популярностью за счет невысокой цены и мобильности.
Качели-коконы — современный вариант мебели для сада и дачи, совмещающий в себе черты кресла и гамака. Свое название коконы получили за внешний вид: благодаря высоким стенкам конструкции создается уютное пространство. Кресла-коконы не выглядят громоздко, но вместе с тем способны выдерживать приличный вес. Они хорошо раскачиваются из стороны в сторону, как обычные садовые качели, легко перемещаются в пространстве.
Садовые качели изготавливаются из металла, стальных труб, а кресла-коконы чаще всего — из ротанга или прочных хлопковых материалов. Стальные и металлические качели для дачи отличаются длительным сроком эксплуатации и хорошей устойчивостью.
Подвесные кресла-коконы для дачи имеют металлическую основу, внутренняя часть выполняется из материалов, устойчивых к температурным перепадам, влажности, ультрафиолету.
Эстетичность садовой мебели придают мягкие элементы, которые обычно идут в комплекте с конструкцией: подушки, матрасы, валики, чехлы, подлокотники и др. Здесь следует обратить внимание на материал, из которого делаются мягкие элементы. Он должен быть водонепроницаемым, гипоаллергенным, хорошо стираться, быть съемным.
Еще до покупки садовой мебели определите место, где вы планируете разместить качели или кокон. Нужно, чтобы впереди и сзади было как минимум 2 метра свободного пространства. Конструкция должна располагаться на даче в отдалении от мангала, поливальных установок, гриль-зоны, хозпостроек.
В первую очередь учитывайте потребности и предпочтения членов семьи и особенности территории садового участка или дачи.
На что еще обратить внимание при выборе хороших садовых качелей.
Для российских широт, где погода даже летом не всегда стабильная, нужно выбирать качественные садовые качели, которые смогут выдержать любые погодные капризы. Мы подобрали лучшие варианты садовых качелей разного типа, вместимости и дизайна на любой вкус и кошелек.
Садовое кресло-кокон можно разместит, как на улице, так и на веранде дачи. Кокон легко перемещать и устанавливать в любом месте, можно спокойно унести в дом. Долговечность конструкции кокона обеспечивают толстостенный металл и нанесенная на него специальная полимерная краска, защищающая от коррозии.
Интересная особенность подвесного кресла-кокона — система «антискрип»: конструкция выполнена таким образом, что качели не скрипят при движении и при нагрузке.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Сталь, ротанг искусственный
|
Цвет
|
Коричневый
|
Количество мест
|
2
|
Параметры кресла-кокона по размерам
|
Высота кресла — 190 см;
высота кокона — 110 см;
ширина кокона — 145 см;
глубина кокона -73 см;
основание — 135 см
|
Нагрузка
|
До 300 кг
|
Подушка
|
Разных цветов на выбор, габардин, гипоаллергенный синтепух
|
Доставка по России
|
Есть, до 25 дней
|
Плюсы
|
Удобство в сборке, надежная фурнитура
|
Минусы
|
Нет креплений к полу
Стильное подвесное кресло-кокон для дачи считается хитом продаж, поскольку легко трансформируется в разные положения. Садовое кресло-кокон снабжено специальной подножкой (реклайнером), которая легко расправляется, если вы хотите принять положение лежа. В таком положении человек попадает в состояние невесомости и ощущает приятные покачивания.
Причем конструкция качелей-кокона сделана с учетом анатомических особенностей человека — вы будете чувствовать себя удобно и комфортно в любом положении.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Сталь, ротанг искусственный
|
Цвет
|
Черный
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла-кокона по размерам
|
Кокон — ширина 100 см, глубина 73 см, высота 110 см.
Стойка — ширина 100 см, глубина 100 см, высота 190 см.
Реклайнер — длина 45 см, ширина 43 см
|
Нагрузка
|
170 кг
|
Подушки
|
Цвет на выбор, гипоаллергенный синтепух
|
Доставка по России
|
Есть, до 25 дней
|
Плюсы
|
Можно отдыхать в положении сидя, полулежа, лежа
|
Минусы
|
Не подходит под высокий рост, рассчитано на людей среднего веса и среднего роста
Несмотря на то что модель позиционируется как уличная мебель для дачи, ее легко можно разместить на балконе или лоджии. Садовые качели-кокон удобны для полных и пожилых людей — стальная конструкция выдерживает большие нагрузки, а за ручки по бокам кокона удобно схватиться при вставании.
Глубина по диагонали позволяет комфортно расположиться в подвесном кресле-коконе человеку любого роста и веса.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Сталь, ротанг искусственный
|
Цвет
|
Белый
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла-кокона по размерам
|
Кокон — ширина 85 см, глубина 73 см, высота 120 см.
Стойка — ширина 100 см, глубина 100 см, высота 190 см
|
Нагрузка
|
170 кг
|
Подушка
|
Цвет мятный, гипоаллергенный синтепух
|
Доставка по России
|
Есть, до 25 дней
|
Плюсы
|
Компактность. Подходит даже для небольших пространств
|
Минусы
|
Нет креплений к полу
Компактное одноместное кресло-кокон можно разместить даже в небольших помещениях. Легкое и удобное в сборке, с минимумом комплектующих. Конструкция кокона плетется вручную, подушки изготовлены в собственном швейном цеху производителя и обшиты водонепроницаемой тканью.
Месторасположение садовой мебели легко менять, по габаритам проходит в любой дверной проем.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Металл, ротанг искусственный
|
Цвет
|
Черный
|
Количество мест
|
1
|
Нагрузка
|
140 кг
|
Подушка
|
Цвет венге, розовый, холлофайбер
|
Доставка по России
|
Есть, до 30 дней
|
Плюсы
|
Хорошая цена. Компактность
|
Минусы
|
Невысокая грузоподъемность, нельзя отрегулировать высоту
Круглые, очень уютные подвесные качели для взрослых и детей можно разместить в любом месте садового участка и дачи, на балконе и террасе, прямо в доме. Их легко трансформировать из кресла в мягкую колыбель, подушки удобной формы не требуют особого ухода и хорошо переносят любые погодные условия.
Садовые качели можно прикрепить к турнику, дереву, потолку, дверному проему, к шведской стенке.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Оксфорд, сталь
|
Цвет
|
Бежевый
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла по размерам
|
Диаметр — 62 см;
высота — 36 см;
длина строп — 170 см
|
Нагрузка
|
150 кг
|
Подушка
|
Цвет бежевый, гипоаллергенный наполнитель, ткань «Оксфорд»
|
Доставка по России
|
Есть, до 10 дней
|
Плюсы
|
Невысокая цена. Маленький вес — 3,5 кг
|
Минусы
|
В комплектацию не входят крепления для подвешивания
Компактное одноместное кресло с устойчивой стойкой. Легко размещается на террасе, балконе, в любом месте дачи или двора. Покупатели отмечают простую сборку садовых качелей, добротность и надежность конструкции.
Из-за небольшой глубины подвесная мебель для дачи больше подходит детям и людям со средним ростом.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Металл, экоротанг
|
Цвет
|
Венге
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла по размерам
|
высота стойки — 175 см;
высота кокона — 115 см;
ширина кокона — 100 см;
глубина — 63 см
|
Нагрузка
|
140 кг
|
Подушка
|
Цвет зеленый
|
Доставка по России
|
Есть, до 30 дней
|
Плюсы
|
Ручное дизайнерское ажурное плетение
|
Минусы
|
Неудобно для высоких людей
Складная конструкция кокона очень удобна при транспортировке — проходит в любой проем, можно легко перемещать и устанавливать в любом помещении и любом пространстве. Отмечается устойчивость конструкции: кокон имеет прочный стальной каркас и крепкое основание в виде подковы.
Одноместное садовое кресло-кокон подходит для людей небольшого роста и небольшой комплекции.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Оксфорд, экоротанг
|
Цвет
|
Венге
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла-кокона по размерам
|
Высота стойки — 175 см;
высота кокона — 115 см;
ширина кокона — 105 см;
глубина кокона– 63 см
|
Подушка
|
Цвет красный, ткань «Оксфорд»
|
Нагрузка
|
140 кг
|
Доставка по России
|
Есть, до 8 дней
|
Плюсы
|
Легко складывается и перемещается
|
Минусы
|
Неудобно для высоких людей
Подвесные качели для детей и взрослых можно брать с собой в поход, на пляж, на дачу. В разобранном виде легко помещаются в небольшую сумку. Благодаря экоматериалам отлично вписывается в любой интерьер. Мягкие садовые качели очень нравятся малышам, на них легко помещается несколько человек.
Легко разбираются и стираются, что удобно при эксплуатации мебели детьми.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Хлопок, дерево
|
Цвет
|
Белый
|
Количество мест
|
2
|
Параметры гамака по размерам
|
Общая длина — 318 см;
длина полотна — 200 см;
ширина полотна — 150 см
|
Нагрузка
|
300 кг
|
Подушки
|
Цвет белый, гипоаллергенный наполнитель
|
Доставка по России
|
Есть, до 30 дней
|
Плюсы
|
Хорошая цена. Удобно брать в поездки
|
Минусы
|
Неустойчивы
Садовые качели-трансформер — положение наклона меняется регулировкой строп, поэтому из удобного кресла можно легко сделать уютную колыбель. Подвесная мебель для дачи очень устойчива, поскольку может крепиться на несколько точек крепления.
Легко монтируются к потолку, ветке, турнику, шведской стенке.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Металл, Оксфорд
|
Цвет
|
Изумрудный
|
Количество мест
|
1
|
Параметры качелей по размерам
|
Высота качелей — 170 см;
размер качелей — 100×90 см
|
Нагрузка
|
150 кг
|
Подушка
|
Цвет изумрудный, ткань «Оксфорд»
|
Доставка по России
|
Есть, до 30 дней
|
Плюсы
|
Легко трансформируются в разные положения
|
Минусы
|
Нельзя оставлять под дождем, под заклепки может затекать вода
Очень стильная современная модель, выполненная в виде прозрачной сферы. Есть подвесные варианты и опорные конструкции в виде глобуса со стальной и золотой оправой. Удобные подушки и матрасы разных цветов. Всё это позволяет вписать кресло-качалку практически в любой интерьер.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Нержавеющая сталь, акриловое стекло
|
Цвет
|
Прозрачный
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла по размерам
|
Высота сферы — 108 см;
глубина — 64 см;
ширина — 103 см
|
Нагрузка
|
До 130 кг
|
Подушка
|
Текстиль, разных цветов
|
Доставка
|
Мебель из Китая, до 60 дней
|
Плюсы
|
Легко собирается, очень прочное, может вращаться на 360 градусов
|
Минусы
|
Высокая цена
Инновационный вариант качелей для дачи и просторных помещений. Выполнены в форме кольца, расширяющегося в нижней части. В кольце находятся светодиодные элементы, которые дают потрясающий декоративный эффект.
Помимо своей основной функции, садовые качели еще и подсвечивают пространство, обеспечивая дополнительное освещение.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Полиэтилен
|
Цвет
|
Разных цветов
|
Количество мест
|
1
|
Нагрузка
|
До 300 кг
|
Доставка
|
Мебель из Китая, до 60 дней
|
Плюсы
|
Устойчивость к нагрузкам, защита от влаги и пыли, антивандальные крепления
|
Минусы
|
Сложный монтаж конструкции
Стильная дизайнерская мебель отлично вписывается в интерьер детской, хорошо смотрится в саду и на даче. Кресло очень устойчивое, безопасно в использовании, прочное плетение и обтекаемая форма обеспечивают высокий уровень комфорта.
Открытая конструкция кокона позволяет использовать подвесную мебель для дачи в положении сидя и лежа.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Искусственный ротанг, металлические крепления
|
Цвет
|
Белый
|
Количество мест
|
1
|
Параметры кресла по размерам
|
Высота с подставкой — 170 см;
диаметр — 110 см;
ширина сиденья — 60 см
|
Нагрузка
|
До 200 кг
|
Подушки
|
Цвет белый, водоотталкивающая ткань
|
Доставка
|
Мебель из Китая, до 60 дней
|
Плюсы
|
Защита от насекомых
|
Минусы
|
Неудобно для высоких людей
Мягкое уютное место для отдыха, которое можно разместить как в доме, так и в саду. Кресло-качели можно подвесить за любое крепление на потолке или на дереве. Подвесная мебель выполнена из мягких тканей, украшена шнурками и бахромой.
Садовые качели идеальны для медитации, чтения и просто отдыха на свежем воздухе.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Хлопковая веревка, железный обруч
|
Цвет
|
Бежевый
|
Количество мест
|
1
|
Параметры качелей по размерам
|
Высота — 120 см;
ширина — 80 см;
длина — 80 см
|
Нагрузка
|
До 120 кг
|
Подушки
|
Цвет бежевый, хлопок
|
Доставка
|
Из Китая, до 60 дней
|
Плюсы
|
Легкие в переноске и сборке
|
Минусы
|
Для детей от 6 лет
Трехместные садовые качели для всей семьи для отдыха на природе. В комплект входят матрас и подушки, есть объемная москитная сетка. При необходимости раскладываются в кровать, спинка мебели регулируемая — можно зафиксировать в любом положении и под любым углом.
Качели прекрасно подходят для улицы: металл не ржавеет, тент сделан из материалов, устойчивых к влаге и ультрафиолету.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Металл, Policotton
|
Цвет
|
Бежевый
|
Количество мест
|
3
|
Параметры качелей по размерам
|
Высота — 165 см;
ширина — 210 см;
длина — 127 см
|
Нагрузка
|
До 250 кг
|
Подушки
|
Цвет бежевый, материал сидений: Policotton 165 г/кв. м, наполнитель сиденья: полиэфирное волокно, тент: AMC без вставок
|
Плюсы
|
Легко трансформируются в двуспальное место
|
Минусы
|
Высокая цена
Четырехместные садовые качели выполнены в виде беседки, снабжены объемной москитной сеткой. В комплект входят 4 подушки, 2 валика и матрас. Легко трансформируются в комфортную двуспальную кровать.
Качели подходят для загородного дома, они не боятся температурных перепадов, влаги, солнечных лучей.
Основные характеристики:
|
Материал
|
Металл, холлкон
|
Цвет
|
Бежевый
|
Количество мест
|
4
|
Параметры качелей по размерам
|
Высота — 245 см;
ширина — 254 см;
длина — 170 см
|
Нагрузка
|
До 400 кг
|
Сиденье
|
Цвет бежевый, материал холлкон
|
Плюсы
|
Легко трансформируются в двуспальное место
|
Минусы
|
Занимают много места, подходят для больших территорий
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