Подвесной кокон, гамак или классические садовые качели — что лучше выбрать для дачи

Качели-коконы — современный вариант мебели для сада и дачи, совмещающий в себе черты кресла и гамака. Свое название коконы получили за внешний вид: благодаря высоким стенкам конструкции создается уютное пространство. Кресла-коконы не выглядят громоздко, но вместе с тем способны выдерживать приличный вес. Они хорошо раскачиваются из стороны в сторону, как обычные садовые качели, легко перемещаются в пространстве.