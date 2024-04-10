Молодая жена Петросяна впервые показала видео дочки Матильды

Posted 10 апреля, 08:21
Published 10 апреля, 08:21
Modified 9 сентября, 21:37
Updated 9 сентября, 21:37
Жена 78-летнего артиста в подписи к видео рассказала, что оно снято в гостях у бабушки Матильды в Туле, куда она отправилась с ребёнком, чтобы проведать родных.
Мать 35-летней Татьяны Брухуновой работает бухгалтером в кардиоцентре, при этом она так же намного младше зятя. Впрочем, ни она, ни дочь этим обстоятельством не смущены. Сообщается, что только на одежду и аксессуары супруга комика тратит примерно 3 млн рублей в неделю. Брухунова действительно любит дорогие вещи и готова за них платить, пишет kp.ru.
Знакомые Петросяна рассказали, что второй ребёнок в семье Петросяна и Брухуновой родился в октябре прошлого года. Несмотря на то, что Татьяна заядлая театралка и любит появляться в свете, никто не заметил изменений в её фигуре. Также известно, что она не кормит дочь грудью. Это наводит на мысли о суррогатной матери.
Кроме этого, подписчики Татьяны в социальных сетях заметили, что она не носит обувь на высоких каблуках. У женщины давно были проблемы с венами на ногах, и она призналась, что в связи с этим перенесла операцию. Теперь по настоянию медиков она носит обувь только на плоской подошве.
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