Молодая жена Петросяна впервые показала видео дочки Матильды

Кроме этого, подписчики Татьяны в социальных сетях заметили, что она не носит обувь на высоких каблуках. У женщины давно были проблемы с венами на ногах, и она призналась, что в связи с этим перенесла операцию. Теперь по настоянию медиков она носит обувь только на плоской подошве.