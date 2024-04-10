Эта складная беговая дорожка просто идеальна для домашних тренировок

Posted 10 апреля, 10:47
Published 10 апреля, 10:47
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
О других достоинствах спортивного аксессуара поговорим в сегодняшнем материале.
Безусловно, беговая дорожка, как и любой инвентарь, имеет свои минусы. Например, она не позволяет наслаждаться красотой природы в процессе тренировки. Кому-то больше нравится любоваться уличной зеленью, чем смотреть сериалы дома во время бега.
Кроме того, на уличную пробежку можно взять друга, а вот согласится ли он приехать к вам домой со своей беговой дорожкой, это еще вопрос. Хотя с популяризацией видеосвязи эта проблема уже не так актуальна.
Свежий воздух — еще один довод в пользу бега на улице. Однако от прохладного ветерка недалеко до простуды. Проще открыть окно дома и спокойно тренироваться на складной дорожке, которую легко передвинуть подальше от сквозняка. Ее вес всего 15 кг, так что справиться можно без особого труда.
Еще один минус дорожки — невозможность полноценной подготовки к марафону. Профессиональные бегуны предпочитают тренироваться «в полевых условиях», там, где будут проходить соревнования. Они могут оценить рельеф местности, испытать нагрузку, которая неизбежна при беге по асфальтированной поверхности. Плавный ход беговой дорожки для дома с амортизацией не дает такого реалистичного эффекта. Однако если вы не готовитесь к местному марафону, а просто заботитесь о своем здоровье, это не будет серьезной проблемой.
Плюс современной беговой дорожки в том, что она позволяет регулировать нагрузку. Например, эта модель оснащена технологией адаптивной скорости. Пользователь может двигаться на скорости 1 км/ч или ускориться до 6 км/ч. Регулировка осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Складная конструкция беговой дорожки с подлокотниками позволяет сэкономить место в квартире. В сложенном виде ее габариты составляют 1210×530×135 мм. После окончания занятий ее можно просто убрать под кровать или спрятать за дверь. При этом размеры в разложенном виде 1310×580×170 мм дают возможность бегать свободно, не стесняясь в движениях.
Залог долговечности современных электрических беговых дорожек — надежный двигатель. В модели ГБ-F380 от Gymbopro мощность составляет 1 л. с. Этого достаточно, чтобы ежедневно эксплуатировать складную дорожку несколько часов.
Бег — простейшее упражнение, доступное каждому человеку, независимо от того, занимается ли он спортом много лет или является новичком. Чтобы заниматься им максимально продуктивно, стоит обратить внимание на современные модели складных беговых дорожек для дома.
Бег по асфальту — всегда большая нагрузка для ног. Современная дорожка для силовой тренировки обладает хорошей амортизацией, за счет которой гасит ударную нагрузку. Для людей с избыточным весом (тренажер выдерживает массу тела до 100 кг) это очень важное преимущество, помогающее избежать травм.
Правильная техника размеренного бега и хорошая спортивная обувь сводят риск травмирования почти к нулю. Можно спокойно бегать и наслаждаться процессом.
Для людей, проходящих реабилитацию, складная дорожка просто незаменима. Она обеспечивает доступную скорость и комфорт для безопасной ходьбы, а нескользящие поручни надежно поддерживают тело, не позволяя потерять равновесие. В каталоге интернет-магазина также доступна комплектация без поручней. Такие варианты обойдутся дешевле и займут совсем немного места.
Сочетая бег на дорожке с правильным питанием и сбалансированным режимом дня, вы можете быстро избавиться от лишнего веса без затрат на диетологов. Если масса тела большая и бегать трудно, складная дорожка с технологией адаптивной скорости позволяет перейти на шаг. Быстрая ходьба так же полезна, как и бег, при этом нагрузка на организм будет меньше.
Дорожка позволяет чередовать бег со спокойным шагом, отслеживая время, скорость и расстояние. Удобный светодиодный дисплей также оказывает количество израсходованных калорий, так что следить за фигурой и соблюдать диету с таким девайсом очень легко.
На первый взгляд, цена компактной беговой дорожки для дома может показаться сравнительно высокой. Однако, чтобы бегать на улице в любую погоду, понадобятся:
В сумме получается 21 тысяча рублей без учета цены на носки, шарфы, шапки и другие мелкие предметы одежды. В то время как безопасно и просто купить качественную складную дорожку можно за 19 763 ₽, а с учетом скидок и еще дешевле. Помимо прочего, этот вид инвентаря экономит еще и время владельца: больше не нужно ездить в спортзалы и фитнес-клубы (а это еще минус расходы на проезд), ведь отличное место для беговых занятий найдется прямо у вас дома.
Бег на улице, безусловно, имеет свои преимущества. Однако не всем по нраву тренировки под дождем или в ветреную погоду. Чтобы не нарушить режим и бегать регулярно, стоит приобрести складную дорожку. С ней не нужно будет долго одеваться и выходить на шумную улицу, чтобы пробежаться. Достаточно разложить инвентарь в любом удобном месте квартиры, не спеша надеть спортивные вещи (еще один плюс: неважно, как вы будете одеты во время тренировки, все равно вас никто не увидит) и приступить к занятиям. Попутно можно слушать музыку, работать за компьютером, смотреть фильм или развивающий подкаст. Получится сочетание тренировки и для тела, и для ума. Лаконичные цвета складной беговой дорожки (доступны серый и розовый) сделают ее эстетичным предметом интерьера, который не будет акцентировать на себе внимание.
Если не хочется превращать свой дом в спортивный зал, пусть даже временный, всегда можно вынести портативную дорожку на улицу, чтобы заниматься во дворе или в саду. Чтобы не убирать инвентарь в дом после каждой тренировки, можно купить водонепроницаемый чехол на молнии. Его размеры (123×123×74 см) позволяют легко упаковать складную дорожку, предохранив ее от ветра, дождя и солнечных лучей. Дорожка останется чистой, на нее не сядет уличная пыль, а сам чехол, хотя и может запылиться, без проблем очищается посредством обычной стирки.
Чехол пригодится и тем, кто занимается дома, — он поможет уберечь беговую дорожку от шерсти домашних животных, бытовых загрязнений и брызг воды.
Пользователи уже успели оценить складную беговую дорожку и оставили много положительных отзывов, в которых отметили практические преимущества тренажера.
Андрей:
«Отличная дорожка, соответствует заявленным характеристикам производителя, мне на 85 кг веса вполне ее хватает. Шумит не сильно, если не считать шуршание полотна. Легкая и прочная, на ночь убираю под кровать, утром снова выставляю. Для домашних тренировок просто огонь! И стоит недорого. Доставка своевременная, по России дорожка каталась недолго. Есть инструкция, гарантия производителя, пульт ДУ. Не жалею, что сделал выбор в пользу этой дорожки».
Юлия:
«Специально искала прямую дорожку без наклона, чтобы человеку на реабилитации не испытывать лишнюю нагрузку. Товар пришел вовремя, упаковано все аккуратно. Удобная ручка, человек ростом 173 см держится и руки не устают. Используем мало, минут по 20, но каждый день. Позже будем увеличивать время. Хочу еще докупить чехол, чтобы можно было тренироваться и дома, и на улице».
Алексей:
«Брал жене в подарок, чтобы могла тренироваться за работой. Мощность хорошая, бегать комфортно. Полотно не скользит. Понравился дисплей, четкое отображение всех цифр. Сам успел намотать на дорожке пару км)) в дождливую погоду отличная разминка, хотя я не бегаю, а чаще хожу. Набрать норму в 10 тысяч шагов с таким тренажером проще простого. Если бы еще измеритель пульса встроили, было бы вообще супер. Рекомендую к покупке!»
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