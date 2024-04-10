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Posted 10 апреля, 10:26

Published 10 апреля, 10:26

Modified 9 сентября, 21:37

Updated 9 сентября, 21:37

Дом Аршавина в Санкт-Петербурге никто не хочет покупать второй год из-за цены

10 апреля 2024, 10:26
Трехэтажный дом бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина не хотят покупать за 150 миллионов рублей. Сам же футболист купил его за 20 миллионов. Специалисты рынка недвижимости говорят, что цена могла вырасти, но не так значительно.

Как пишет kp.ru, риелтор Елизавета рассказала журналистам, что в доме давно никто не живет, несколько раз в месяц приезжает убираться клининговая компания. Коттедж площадью 387 квадратных метров построен недалеко от станции метро «Удельная». На цокольном этаже дома есть сауна, душевая и джакузи, на первом этаже — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная с панорамным окном.

Цена завышена

Другой источник в агентстве недвижимости сообщил журналистам, что цена дома завышена по крайней мере на 30 миллионов рублей.

По словам риелтора Ивана Черкасова, дизайн дома как снаружи, так и внутри может вызывать вопросы, хотя кто-то предпочитает именно такой стиль. Он отметил, что цена дома — это прерогатива владельца. Если ему некуда спешить, то он может ее держать.

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