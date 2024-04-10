Дом Аршавина в Санкт-Петербурге никто не хочет покупать второй год из-за цены

Posted 10 апреля, 10:26
Published 10 апреля, 10:26
Modified 9 сентября, 21:37
Updated 9 сентября, 21:37
Как пишет kp.ru, риелтор Елизавета рассказала журналистам, что в доме давно никто не живет, несколько раз в месяц приезжает убираться клининговая компания. Коттедж площадью 387 квадратных метров построен недалеко от станции метро «Удельная». На цокольном этаже дома есть сауна, душевая и джакузи, на первом этаже — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная с панорамным окном.
Другой источник в агентстве недвижимости сообщил журналистам, что цена дома завышена по крайней мере на 30 миллионов рублей.
По словам риелтора Ивана Черкасова, дизайн дома как снаружи, так и внутри может вызывать вопросы, хотя кто-то предпочитает именно такой стиль. Он отметил, что цена дома — это прерогатива владельца. Если ему некуда спешить, то он может ее держать.
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