Дом Аршавина в Санкт-Петербурге никто не хочет покупать второй год из-за цены

Как пишет kp.ru, риелтор Елизавета рассказала журналистам, что в доме давно никто не живет, несколько раз в месяц приезжает убираться клининговая компания. Коттедж площадью 387 квадратных метров построен недалеко от станции метро «Удельная». На цокольном этаже дома есть сауна, душевая и джакузи, на первом этаже — кухня-столовая, гостиная и гардеробная, на втором — две спальни и ванная с панорамным окном.