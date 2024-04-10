Что нужно взять на шашлыки: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Posted 10 апреля, 06:00
Published 10 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:34
Updated 9 сентября, 21:34
Выезд на шашлыки невозможно представить без специальных приспособлений для приготовления этого блюда. То, что потребуется в любом случае, — мангал. Он может быть складным, выполненным из металла, либо одноразовым — такие приспособления выполняются из фольги и аналогичных материалов.
Также потребуются и шампуры, причем в необходимом количестве — по числу участников выезда на природу. Кроме того, будут нужны дрова или уголь, средства для розжига огня либо бумага. Если на природе мясо или рыбу планируется запекать, с собой нужно будет взять специальную древесную бумагу.
Выезд на природу не всегда подразумевает приготовление на открытом воздухе только шашлыков. Так что вместе с мясом и маринадом для него на природу стоит захватить овощи, в том числе зелень, а также фрукты. Может пригодиться хлеб или лаваш, а также сыр. Вместо шашлыков или вместе с ними на мангале можно приготовить сосиски, копчености. Для готовых блюд может потребоваться кетчуп, майонез или горчица — в зависимости от предпочтений.
Выезд на шашлыки — это не только приготовление блюд из мяса и их последующее употребление. Желательно заранее продумать и досуг, например захватить с собой предметы для игры в бадминтон либо мяч. Если рядом с местом предполагаемой стоянки есть водоем, можно захватить удочки, чтобы порыбачить.
Также стоит взять с собой и раскладную мебель — стол, стулья, тент, который защитит от дождя или палящего солнца. В современном исполнении такая мебель очень удобна — они имеет минимальный вес, без проблем складывается и перевозится в автомобиле.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14