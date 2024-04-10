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Posted 10 апреля, 06:00

Published 10 апреля, 06:00

Modified 9 сентября, 21:34

Updated 9 сентября, 21:34

Что нужно взять на шашлыки: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Что нужно взять на шашлыки: чек-лист, чтобы ничего не забыть

10 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI
Что нужно взять на шашлыки: чек-лист, чтобы ничего не забыть
Шашлыки — мероприятие, которое требует подготовки. Что нужно захватить с собой и как ничего не забыть? Рассказываем в этом материале.

Что нужно для приготовления шашлыка на природе

Выезд на шашлыки невозможно представить без специальных приспособлений для приготовления этого блюда. То, что потребуется в любом случае, — мангал. Он может быть складным, выполненным из металла, либо одноразовым — такие приспособления выполняются из фольги и аналогичных материалов.

Также потребуются и шампуры, причем в необходимом количестве — по числу участников выезда на природу. Кроме того, будут нужны дрова или уголь, средства для розжига огня либо бумага. Если на природе мясо или рыбу планируется запекать, с собой нужно будет взять специальную древесную бумагу.

Выезд на шашлыки невозможно представить без специальных приспособлений для приготовления этого блюдаВыезд на шашлыки невозможно представить без специальных приспособлений для приготовления этого блюда
Выезд на шашлыки невозможно представить без специальных приспособлений для приготовления этого блюда. Фото: 1MI

Продукты питания

Выезд на природу не всегда подразумевает приготовление на открытом воздухе только шашлыков. Так что вместе с мясом и маринадом для него на природу стоит захватить овощи, в том числе зелень, а также фрукты. Может пригодиться хлеб или лаваш, а также сыр. Вместо шашлыков или вместе с ними на мангале можно приготовить сосиски, копчености. Для готовых блюд может потребоваться кетчуп, майонез или горчица — в зависимости от предпочтений.

Вместе с мясом и маринадом для него на природу стоит захватить овощи, в том числе зелень, а также фруктыВместе с мясом и маринадом для него на природу стоит захватить овощи, в том числе зелень, а также фрукты
Вместе с мясом и маринадом для него на природу стоит захватить овощи, в том числе зелень, а также фрукты. Фото: Изображение Midjourney

Развлечения на шашлыках

Выезд на шашлыки — это не только приготовление блюд из мяса и их последующее употребление. Желательно заранее продумать и досуг, например захватить с собой предметы для игры в бадминтон либо мяч. Если рядом с местом предполагаемой стоянки есть водоем, можно захватить удочки, чтобы порыбачить.

Также стоит взять с собой и раскладную мебель — стол, стулья, тент, который защитит от дождя или палящего солнца. В современном исполнении такая мебель очень удобна — они имеет минимальный вес, без проблем складывается и перевозится в автомобиле.

Стоит взять с собой и раскладную мебель — стол, стулья, тент, который защитит от дождя или палящего солнцаСтоит взять с собой и раскладную мебель — стол, стулья, тент, который защитит от дождя или палящего солнца
Стоит взять с собой и раскладную мебель — стол, стулья, тент, который защитит от дождя или палящего солнца. Фото: Изображение Midjourney
#Еда#Отдых#Все материалы авторов#Дача
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