Что нужно взять на шашлыки: чек-лист, чтобы ничего не забыть

Выезд на природу не всегда подразумевает приготовление на открытом воздухе только шашлыков. Так что вместе с мясом и маринадом для него на природу стоит захватить овощи, в том числе зелень, а также фрукты. Может пригодиться хлеб или лаваш, а также сыр. Вместо шашлыков или вместе с ними на мангале можно приготовить сосиски, копчености. Для готовых блюд может потребоваться кетчуп, майонез или горчица — в зависимости от предпочтений.